Le Retour du Ford Mustang GTD sur le Circuit du Nürburgring.

Le constructeur automobile Ford fait son retour sur le célèbre circuit de Nürburgring, théâtre de son exploit historique l’année dernière. Le 7 août 2024, la Mustang GTD a établi un nouveau record pour une voiture de production américaine, bouclant le tour dans un temps impressionnant de 6 minutes et 57,6 secondes. Lors de l’annonce de ce chrono en décembre, le PDG Jim Farley avait promis que la Mustang GTD reviendrait sur le circuit en 2025 pour tenter d’améliorer cette performance déjà fulgurante.

Une performance déjà exceptionnelle

La Mustang GTD vient de passer en mode attaque, et bien qu’elle soit déjà d’une rapidité impressionnante, atteindre le record du tour pour toutes les voitures de production est un défi ambitieux. Actuellement, cette distinction est détenue par la Mercedes-AMG One, avec un temps de 6 minutes et 29 secondes. Cela dit, le circuit de 20,83 kilomètres laisse une marge d’amélioration, mais il semble peu probable que Ford parvienne à réduire son temps de près de 29 secondes.

Des objectifs réalistes et une conception audacieuse

Un objectif plus plausible pour Ford serait de viser le temps de la Porsche 911 GT3, qui est de 6 minutes et 55 secondes. Tenter de battre le temps de la 911 GT3 RS (6 minutes et 49 secondes) ou celui de la Mercedes-AMG GT Black Series (6 minutes et 43 secondes) pourrait s’avérer trop ambitieux. Compte tenu du prix d’entrée de 325 000 dollars de la Mustang GTD, elle doit impérativement rivaliser avec ces voitures de performance haut de gamme. À titre de comparaison, la 911 GT3 RS commence à « seulement » 241 300 dollars.

Au-delà des temps de tour et des détails de prix, le bruit du moteur de la GTD est tout simplement délicieux. Avec son V8 de 5,2 litres suralimenté, la voiture développe 815 chevaux et un couple de 664 livres-pied (900 Newton-mètres). Sa vitesse de pointe atteint 202 mph (325 km/h), la rendant ainsi la seconde Ford la plus rapide de l’histoire après la supercar GT.

Côté design, il est étrange de voir une plaque d’immatriculation sur un véhicule qui semble tout droit sorti d’un circuit de course. Ford a même admis que la Mustang GTD pourrait ne pas être homologuée pour la route dans certains marchés européens. La production sera limitée, avec seulement 300 à 700 unités prévues chaque année. Les acheteurs qui souhaitent réaliser un bénéfice rapide doivent savoir qu’ils ne pourront pas revendre leur véhicule durant les deux premières années de propriété.