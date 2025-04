La Porsche 911 GT3 2025 : La Manuelle la Plus Rapide du Nürburgring !

La marque allemande Porsche a récemment établi un nouveau record sur le circuit du Nürburgring pour les voitures à transmission manuelle avec sa nouvelle 911 GT3. Ce succès est le fruit de l’effort du pilote d’essai Jörg Bergmeister, qui a réussi à boucler le tour en seulement 6 minutes et 56,294 secondes. Un exploit qui dépasse non seulement l’ancien record, mais également le temps de la précédente GT3 équipée d’une transmission PDK.

Un Nouveau Record Impressionnant

Le précédent record de la Dodge Viper ACR se tenait depuis huit ans à 7 minutes et 1,3 secondes. À noter que ce temps avait été réalisé avant la standardisation des procédures de chronométrage du ‘Ring, qui stipule désormais un tour complet de 12,94 miles. Sur un tour plus court de 12,8 miles, la nouvelle GT3 a affiché un temps remarquable de 6 minutes et 51,764 secondes, soit plus de 10 secondes plus rapide que la Viper, malgré une différence d’environ 140 chevaux.

Des Performances Supérieures

Le nouveau record de la 911 GT3 est également 3,7 secondes plus rapide que le temps de la GT3 992 pré-facelift. Jörg Bergmeister a déclaré : « La nouvelle 911 GT3 inspire encore plus de confiance à la limite que le modèle précédent. J’étais plus rapide dans presque tous les virages. Nous avons beaucoup appris de la 911 GT3 RS, notamment avec le châssis. La voiture est encore plus stable sur les bosses et les bordures.»

La voiture de test de Porsche était dotée du paquet Weissach en option, qui comprend plusieurs mesures d’allègement et des éléments en fibre de carbone. Elle était également équipée de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R, les plus performants disponibles pour la nouvelle GT3.

Avec ces performances impressionnantes, le record établi par la 911 GT3 semble difficile à battre, à moins que Gordon Murray Automotive ne décide de relever le défi.