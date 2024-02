Découvrez les 2 nouvelles voitures à Hydrogène par le groupe Stellantis

Dans le secteur en pleine croissance des véhicules propres, Stellantis se positionne comme un acteur engagé et innovant. Le groupe annonce l’expansion de son offre hydrogène avec deux nouveaux modèles pour répondre à une demande croissante d’alternatives aux carburants traditionnels.

Le Project mid-size : un pari audacieux

Malgré une année 2023 tumultueuse, Lucid Motors a démontré sa détermination à conquérir le marché des véhicules électriques grâce au Project mid-size. Il s’agit d’une initiative audacieuse qui cherche à repositionner Lucid en présentant un nouveau SUV compact, un candidat sérieux appelé à rivaliser avec les leaders du marché.

Une concurrence farouche

Sur le ring des voitures électriques, s’affrontent des géants tels que Tesla et Nio. Mais certaines entreprises, dont les géants automobiles traditionnels comme Volkswagen et General Motors, propriétaire de marques telles que Chevrolet, Cadilla, ou Opel, ont eux aussi pris le virage écologique et développent leurs propres gammes de véhicules électriques et hydrogènes afin de rester compétitifs sur ce marché en plein essor.

Stellantis, un acteur majeur de la mobilité verte

L’annonce récente de Stellantis concernant l’expansion de son offre hydrogène est un signe fort de l’engagement du groupe dans la transition écologique. Parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux, Stellantis compte parmi ses marques Peugeot, Citroën et Opel.

Les deux nouveaux véhicules hydrogènes de Stellantis

Afin d’enrichir sa gamme verte et de renforcer sa présence sur le marché des véhicules propres, Stellantis mise sur deux nouveaux modèles fonctionnant à l’hydrogène : le Citroën ë-Jumpy Hydrogen et le Peugeot e-Expert Hydrogen, qui s’ajoutent aux autres modèles électriques et hybrides déjà proposés par Stellantis, offrant aux clients une grande variété de choix en matière de mobilité durable.

L’hydrogène : une alternative prometteuse

Rappelons que les véhicules fonctionnant à l’hydrogène présentent plusieurs avantages par rapport aux véhicules diesel et essence traditionnels. En plus d’émettre uniquement de la vapeur d’eau, ils offrent également :

Une autonomie supérieure aux véhicules électriques classiques,

aux véhicules électriques classiques, Un temps de recharge rapide , comparable à celui d’un plein d’essence traditionnel,

, comparable à celui d’un plein d’essence traditionnel, Des coûts de production potentiellement inférieurs, grâce à l’utilisation d’une pile à combustible plutôt que d’une batterie électrique,

plutôt que d’une batterie électrique, Une meilleure efficacité énergétique, notamment pour les véhicules utilitaires légers.

Mais soulignons tout de même que le réseau de stations-service hydrogène est encore peu développé et que la production d’hydrogène doit elle-même être décarbonée pour réduire l’impact environnemental global.

Rester compétitif sur un marché en constante évolution

Face à cette concurrence accrue et aux nouvelles régulations environnementales, Stellantis cherche à développer des produits adaptés aux attentes des consommateurs tout en respectant les normes écologiques en vigueur. Ces deux nouveaux modèles hydrogènes sont une réponse stratégique face à un marché en pleine mutation.

Offre hydrogène renforcée pour conquérir davantage d’utilisateurs

En étendant son offre hydrogène, Stellantis affiche ses ambitions en matière de mobilité durable et se positionne comme un acteur incontournable dans l’univers du véhicule propre.

Alors que les alternatives aux carburants traditionnels ont le vent en poupe, ces deux nouveaux modèles viennent enrichir l’offre du groupe et séduire une clientèle de plus en plus soucieuse de préserver l’environnement et de choisir des solutions de transport responsables.

