Les acheteurs de Mustang GTD doivent patienter deux ans avant de pouvoir revendre leur véhicule.

Les contraintes de propriété pour les acheteurs de la Mustang GTD

La Ford Mustang GTD est une œuvre d’ingénierie exceptionnelle qui suscite d’ores et déjà l’intérêt des passionnés de voitures. Cependant, l’achat de ce modèle rare est soumis à des conditions strictes qui obligent les futurs propriétaires à conserver le véhicule pendant une période d’au moins deux ans. Cette décision de Ford vise à maintenir la valeur de la voiture sur le marché, mais soulève aussi des interrogations quant aux motivations derrière cet investissement.

Conditions imposées par Ford pour les acheteurs

La stipulation selon laquelle les acheteurs de la Mustang GTD doivent s’engager à détenir la voiture pendant deux ans n’est pas une surprise. Ford a suivi une approche similaire avec son précédent modèle en édition limitée, la Ford GT. Comme l’a rapporté Ford Authority, les acheteurs de la GTD devront respecter cet engagement sans possibilité de revente anticipée. Un porte-parole de Ford a confirmé cette politique dans une déclaration faite à Motor1 :

« Les clients de la Ford Mustang GTD s’engagent sous des termes et conditions confidentiels qui incluent une obligation de maintenir la possession pendant deux ans. »

Un marché compétitif en vue

Cette restriction pourrait s’avérer difficile à respecter pour certains acheteurs potentiels. Ford a révélé qu’« au moins 7 500 personnes » avaient envoyé une demande pour acquérir ce modèle, rien qu’en Amérique du Nord. Bien que le nombre de voitures produites n’ait pas été officiellement communiqué, la demande d’inscription à la GTD évoquait une production annuelle pouvant varier entre 300 et 700 véhicules. Cela laisse supposer qu’à l’issue des deux premières années, entre 600 à 1 400 voitures pourraient être disponibles, tandis que 6 100 acheteurs attendent en espérant mettre la main sur ce modèle.

Un autre aspect pertinent est le prix d’entrée officiel de la Mustang GTD, fixé à environ 325 000 dollars, sans les options telles que le Performance Package, indispensable pour les performances optimales. L’exemple de John Cena, qui a revendu sa Ford GT juste après la période de deux ans, soulève des questions quant aux répercussions de la violation de cet accord de deux ans pour les propriétaires de la GTD. Toutefois, si un acheteur potentiel se manifestait avec une offre d’un million de dollars pour une Mustang à 325 000 dollars, il pourrait être difficile de résister à la tentation.

Les premières livraisons de la Mustang GTD devraient commencer prochainement, et il ne reste plus qu’à observer comment le marché réagira à cette rareté.