Kia surfe sur le succès du nouveau EV3 avec le lancement de ses derniers SUV !

Résumé

Le constructeur automobile sud-coréen Kia a annoncé de grands projets pour 2025, avec la présentation de nouveaux modèles lors de son événement Kia EV Day. Parmi les annonces, le Kia EV4, un SUV prometteur déjà très attendu, ainsi que les concepts EV2 et PV5, qui visent à disruptor le marché des véhicules électriques abordables.

Kia EV Day 2025 : une vitrine de l’innovation électrique

Le Kia EV3, déjà en lice pour le prix de la « Voiture de l’année 2025 », a marquer les esprits avec un design attrayant et des performances compétitives. Malgré la récompense attribuée au Renault 5 E-Tech, ce SUV électrique s’impose comme l’un des lancements majeurs. Cependant, Kia ne compte pas s’arrêter là et annonce un avenir radieux pour ses prochains modèles. Le 27 février prochain se tiendra le Kia EV Day 2025 au Tarraco Arena de Tarragona, où la marque dévoilera ses derniers prototypes et technologies électriques.

Le Kia EV4 : un SUV qui fait parler de lui

Lors de cet événement, le nouveau Kia EV4 sera présenté pour la première fois au public, après avoir été révélé comme prototype lors du premier EV Day en Corée en 2023. Ce SUV, qui pourrait révolutionner le marché, possède un design futuriste inspiré du Kia EV6. Avec une longueur prévue entre 4,20 et 4,25 mètres, l’EV4 se positionne en concurrent direct du Peugeot e-2008. Diverses options de batteries seront disponibles, allant de 58 à 77,4 kWh, alimentant un moteur avant de 201 CV (150 kW) et 283 Nm de couple.

Des véritables défis pour le marché

Le Kia PV5 sera également présenté lors de cet événement. Ce prototype de van passager promet un design audacieux et un intérieur pratique. En outre, le concept Kia EV2, un SUV compact, est attendu avec impatience. Ce dernier utilisera la plateforme E-GMP, mesurera environ 4 mètres de long et visera le segment B, se positionnant entre le Hyundai Inster et le Kia EV3.

Avec un tarif de départ prévu autour de 30 000 euros, le Kia EV2, en rival de modèles chinois à bas prix, pourrait remplacer les Kia Rio et e-Soul, offrant une autonomie respectable grâce à deux options de batterie. Les détails complets de ces véhicules devraient être révélés lors du Kia EV Day, marquant un tournant dans l’ère des véhicules électriques abordables pour le constructeur sud-coréen.