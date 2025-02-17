Kia EV4 : Le Moment Décisif!

Après plus d’un an de dévoilement du concept EV4, Kia présente enfin son modèle de production. La version commerciale se rapproche beaucoup du prototype, tout en optant pour des miroirs latéraux standards et des poignées de porte affleurantes. Les variantes hatchback et berline sont montrées, mais il faudra attendre un peu plus longtemps pour découvrir l’intérieur. La première présentation officielle est prévue plus tard ce mois-ci, accompagnée des spécifications techniques complètes.

Un design fidèle au concept

En attendant, les deux styles de carrosserie sont exhibés dans leur version phare GT-Line, avec des designs distincts de jantes de 19 pouces. Le toit plus incliné de la berline peut laisser penser à un liftback pratique à cinq portes, semblable au Stinger désormais disparu, mais la ligne de découpe basse indique qu’elle possède un coffre séparé. Kia a également conçu deux pare-chocs avant uniques pour ses deux modèles EV4, tandis que des feux verticaux avant et arrière sont à la mode actuellement.

Préférences esthétiques et dates clés

Pour un véhicule électrique reposant sur une architecture sur mesure, la berline EV4 affiche un porte-à-faux arrière étonnamment long, ce qui nous pousse à préférer la version hatchback. La berline, bien que plus audacieuse, ne ressemble pas à une voiture conventionnelle. Les deux modèles possèdent un design futuriste qui conserve l’ambiance du concept. Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, au moins ce n’est pas un crossover. Si Hyundai envisage un modèle équivalent, nous sommes curieux de voir à quoi pourrait ressembler un Ioniq 4 (nom non confirmé).

Le modèle EV4 sera intégralement dévoilé le 24 février lors de l’événement Kia EV Day 2025 à Tarragone, en Espagne. Les spécifications techniques complètes seront dévoilées trois jours plus tard, le 27 février. Bien qu’il ne soit pas encore confirmé, il est possible que l’EV4 soit proposé aux États-Unis, se positionnant au-dessus du crossover électrique EV3.

Un avenir prometteur

Lors de la journée EV, l’EV4 partagera les projecteurs avec un modèle plus abordable, l’EV2. Cependant, il ne faut pas s’attendre à ce que cette voiture électrique d’entrée de gamme reçoive un visa pour le marché américain.

Photo par: Kia