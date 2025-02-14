Audi Prend de l’Altier avec des Modèles de Luxe Toujours Plus Prisés et Coûteux.

En 2024, Audi a connu une année tumultueuse, avec une baisse de ses livraisons de 11,8 %, soit un total de 1 671 218 voitures. Ces chiffres ont permis à Tesla de surpasser le constructeur allemand pour la première fois. À cela s’ajoute le fait que les concurrents nationaux, BMW et Mercedes, ont également dominé le marché des ventes de luxe. Face à ce constat, on pourrait s’interroger sur la stratégie de l’entreprise, qui envisage d’augmenter ses prix, avec le risque d’éloigner davantage de clients. Cependant, les chiffres de vente ne sont pas le seul critère déterminant : les marges bénéficiaires jouent également un rôle crucial dans la santé financière de l’entreprise.

Stratégie de montée en gamme d’Audi

Audi a annoncé son intention de se repositionner sur le marché du luxe en augmentant ses tarifs, quitte à céder un certain volume de ventes. L’entreprise vise à se démarquer davantage de la marque Volkswagen, tout en évitant de nuire à Porsche. Dans une interview accordée à Auto Express, le nouveau responsable d’Audi au Royaume-Uni, Jose Miguel Aparicio, a partagé cette vision ambitieuse :

« Nous faisons un pas en avant en termes de prestige, de désirabilité et de perception de la marque. Nous privilégions désormais la qualité des affaires plutôt que la quantité. »

Des changements significatifs à l’horizon

Les futures augmentations de prix devraient refléter ce nouveau positionnement d’Audi au sein du groupe Volkswagen, déjà complexe. La marque d’Ingolstadt est consciente qu’il ne s’agit pas seulement d’augmenter le prix pour être perçue comme un constructeur haut de gamme. Elle doit également « créer cette attraction et ce désir pour la marque ». Dans cette optique, Audi prévoit de cesser la production de ses modèles les plus abordables, l’A1 Sportback et le Q2, ce qui fera de l’A3 son modèle d’entrée de gamme.

À l’autre extrémité de la gamme, la montée en gamme pourrait débuter avec un remplaçant haut de gamme de l’A8, comme le suggère le concept Grandsphere en image ici. En outre, le concept Urbansphere indique l’arrivée éventuelle d’un SUV de luxe positionné au-dessus des modèles Q7 et Q8.

Toutefois, l’A8 actuelle, déjà vieillissante, pourrait demeurer en production plus longtemps que prévu. Auto Motor und Sport a rapporté que la génération actuelle de la berline pourrait bénéficier d’un nouveau restylage, ce qui retarderait l’arrivée de la Grandsphere jusqu’à la fin de la décennie.