Des batteries chinoises abordables et durables : une révolution imminente pour les voitures électriques.

Une avancée majeure dans la technologie des batteries : l’aluminium à la rescousse

Des chercheurs de l’Université de Pékin viennent de faire une annonce qui pourrait révolutionner la technologie des batteries pour voitures électriques. En remplacement des matériaux précieux comme le lithium, le cobalt et le nickel, une nouvelle génération de batteries à ions d’aluminium montre des promesses significatives en matière de durabilité et de coût.

Des batteries à ions d’aluminium d’une robustesse exceptionnelle

Les recherches menées par la prestigieuse Université de Pékin indiquent que les batteries à ions d’aluminium pourraient résister à des milliers de cycles de charge sans perte significative de performance. Alors que les batteries classiques au lithium nickel-manganèse-cobalt (NMC) sont conçues pour durer entre 1 000 et 3 000 cycles, les prototypes chinois d’ions d’aluminium ont déjà démontré leur capacité à survivre à 10 000 cycles, ne perdant qu’environ 1 % de leur rendement initial. Ce chiffre permet de mieux appréhender l’ampleur de cette avancée : un véhicule équipé de ces batteries pourrait potentiellement parcourir plusieurs millions de kilomètres avant de voir sa capacité diminuer.

Innovation et durabilité au cœur du projet

Cette percée est le fruit de travaux transformant les électrolytes liquides en solides, permettant de surmonter les problèmes de corrosion et de sensibilité à l’humidité, auxquels ces batteries étaient auparavant confrontées. Sous la direction du professeur Wei Wang, l’équipe a réussi à stabiliser les composants, augmentant ainsi la résilience de la batterie face à des conditions extrêmes, notamment des températures allant jusqu’à 200 degrés Celsius.

Bien que la production commerciale de ces batteries ne soit pas encore lancée, leur coût de fabrication inférieur, associé à la disponibilité abondante de l’aluminium, pourrait favoriser leur adoption sur le marché. En outre, leur recyclabilité promet également d’améliorer la durabilité globale du cycle de vie des véhicules électriques.

Avec ces innovations, les batteries à ions d’aluminium ouvrent la voie à un avenir plus économique et viable pour la mobilité électrique, en rivalisant déjà avec les technologies de batteries au lithium-fer-phosphate utilisées par de nombreux modèles de voitures électriques actuels.