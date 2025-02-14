CFI Renforce sa Présence en Asie Centrale avec l’Ouverture d’un Nouveau Bureau à Baku

Expansion de CFI Financial Group en Asie Centrale

CFI Financial Group, un courtier en contrats sur différence (CFD) avec une forte présence au Moyen-Orient, a annoncé récemment l’ouverture d’un bureau à Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan, marquant ainsi son expansion vers l’Asie Centrale.

CFI fait son entrée sur le marché azéri

Le nouveau bureau a été établi suite à la création d’une entité locale, CFI Financial Investment Company (CFI Azerbaïdjan). L’intérêt de CFI pour le marché azéri s’est manifesté l’année dernière lorsqu’elle a acquis une société de courtage locale, AzFinance Investment Company. Le géant du courtage a ensuite annoncé qu’il allait renommer la société locale en CFI, afin de l’aligner avec sa marque mondiale.

“L’Azerbaïdjan représente un marché financier en forte croissance avec un potentiel immense,” a déclaré Hisham Mansour, co-fondateur et directeur général de CFI Financial Group.

Selon la Banque mondiale, l’Azerbaïdjan compte une population de plus de 10,1 millions d’habitants, avec un revenu par habitant de 22 640 dollars. Le courtier a souligné que le lancement de CFI Azerbaïdjan aidera également à son expansion dans la région environnante.

Un engagement vers un environnement de trading de classe mondiale

Auparavant, CFI a nommé Ilgar Rustambayl en tant que PDG de son unité en Azerbaïdjan. Fait intéressant, il n’a pas de parcours traditionnel dans l’industrie du trading, ayant occupé des postes de direction dans les bureaux internationaux de Philip Morris International, The Coca-Cola Company et MIG Bank.

“L’ouverture de notre bureau à Bakou est davantage qu’une simple expansion – c’est un engagement à offrir aux traders et investisseurs azerbaïdjanais un environnement de trading de classe mondiale, avec des conditions concurrentielles, des outils financiers avancés et des conseils d’experts,” a déclaré Rustambayl.

Fondée en 1998, CFI opère des entités réglementées dans plusieurs juridictions, dont le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis, la Jordanie et le Liban. L’entreprise propose des services de trading de détail via sa plateforme en ligne, avec des fonctionnalités telles que des comptes à zéro spread et du trading sans commission sur certains produits.

En décembre dernier, CFI a également lancé ses opérations en Afrique du Sud et a nommé Zihaad Israfil comme PDG local.

Par ailleurs, le volume des transactions sur la plateforme de courtage a considérablement augmenté l’année dernière. Comme l’a rapporté Finance Magnates, CFI a géré 1,12 trillion de dollars de volume de transactions au cours des trois derniers mois de 2024, un record pour le courtier.