Avec ‘Euphoria’, Inter Miami s’empare de l’espace Wynwood à l’aube de la saison de la MLS.

Le 12 février, le nouveau maillot d’Inter Miami CF a enfin été découvert par les fans. Pour marquer cet événement, l’équipe a choisi de s’approprier le quartier exclusif de Wynwood afin d’en capturer l’identité lors de l’événement ‘Euforia Begins’.

Cette soirée festive a été une célébration mémorable pour lancer la nouvelle saison des Herons en Major League Soccer, dont le coup d’envoi sera donné le 22 février au Chase Stadium contre NYCFC. L’équipe sera menée par le champion du monde Lionel Messi ainsi que ses fidèles lieutenants Jordi Alba, Sergio Busquets et Luis Suarez, qui viseront à faire la différence dès le premier match.

Une présentation spectaculaire

Les joueurs d’Inter Miami seront sans aucun doute inspirés par le tout nouveau maillot, dévoilé lors de l’événement en partenariat avec leur sponsor Royal Caribbean au Wynwood Marketplace, un secteur qui est passé d’un quartier industriel à l’un des plus vibrants de Miami.

Pour renforcer le message autour du nouveau maillot fabriqué par adidas et pour exprimer leur nouvelle identité ainsi que des ambitions renouvelées de tout gagner en MLS, l’équipe a sponsorisé une intervention frappante en intégrant les murs emblématiques de Wynwood, réalisés par le célèbre graffiti artist et muraliste JEKS, qui a peint les joueurs d’Inter Miami portant ce maillot Euphoria.

Au cours de l’événement, Fafa Picault et Benjamin Cremaschi étaient disponibles pour des photos et des autographes, offrant ainsi aux fans une expérience inoubliable.

Picault et Cremaschi : une fierté palpable

Le site internet d’Inter Miami a recueilli les témoignages des deux joueurs, tous deux natifs de la région et fiers citoyens de Miami. « C’est incroyable d’être ici. Je suis né et j’ai grandi à Miami… Voir mon visage sur une fresque dans un lieu aussi important de Miami est un rêve… C’est un très beau maillot, le rose représente très bien Miami,” a déclaré Cremaschi.

Picault a ajouté : « Je pense que c’est incroyable. Ayant grandi dans le sud de Miami, j’ai vu les transformations que Wynwood a subies. Je viens ici depuis mon adolescence, donc voir mon visage sur une fresque est incroyable et c’est un sentiment émouvant« .