Porsche Réduit Son Personnel Face à une Demande Faible pour les Véhicules Électriques.

Le groupe Volkswagen traverse une période difficile, avec des défis croissants pour l’avenir du secteur automobile. Dans ce contexte, Porsche, l’une des marques phares de VW, prévoit une réduction significative de ses effectifs.

Des suppressions d’emplois attendues chez Porsche

Le constructeur automobile prévoit la suppression d’environ 1 900 emplois au cours des prochaines années dans plusieurs sites en Allemagne, selon des informations rapportées par Reuters. Un porte-parole de l’entreprise a déclaré que le plan précédent de réduction d’effectifs n’était pas suffisant. En effet, l’année dernière, Porsche n’a pas renouvelé les contrats de 1 500 employés à durée déterminée, et 500 autres contrats sont sur le point de se terminer.

Selon le porte-parole, le nouveau plan « prévoit la réduction d’environ 1 900 postes dans l’ensemble de l’entreprise au cours des prochaines années ».

Mesures pour atténuer les impacts

Les principaux sites de Porsche situés autour de Stuttgart seront particulièrement concernés par ces suppressions de postes. L’entreprise espère mettre en œuvre ces réductions sans recourir à des licenciements forcés. Des packages de départ et des retraites anticipées devraient jouer un rôle important dans cette réorganisation. De plus, Porsche adoptera une approche prudente en ce qui concerne le recrutement de nouveaux employés, avec des réductions majeures prévues à l’usine de Stuttgart-Zuffenhausen et dans son centre de recherche à Weissach.

Cette annonce intervient peu après que Volkswagen a évité la fermeture de certaines usines en Allemagne, une première dans l’histoire de la société. Un accord a été conclu pour maintenir toutes les usines en activité, mais cela s’est fait au prix d’un gel des salaires des employés jusqu’en 2031. Cependant, les suppressions de postes chez VW pourraient dépasser les 35 000 à l’issue de cette restructuration.

La chute des ventes de véhicules électriques en Europe, combinée à une forte concurrence en provenance de Chine, pousse plusieurs constructeurs automobiles à revoir leurs bilans financiers. Les ventes mondiales de Porsche ont diminué de 3 % l’année dernière, avec une chute de 28 % sur le marché chinois. Un climat d’incertitude persistante plane également sur le marché automobile, en raison de questions tarifaires et de guerres commerciales résultant de l’administration Trump. En somme, l’avenir du secteur reste très flou.