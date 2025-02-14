Les revenus de Coinbase flambent de 88 % au quatrième trimestre, portés par le retour en force de la crypto-monnaie fin 2024.

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Un Quatrième Trimestre Remarquable pour Coinbase En fin d’année 2024, la plateforme d’échange de cryptomonnaies Coinbase a connu un trimestre fort grâce à un marché haussier des cryptos. Les résultats financiers révèlent une croissance impressionnante des revenus et des volumes de transactions, marqués par un enthousiasme renouvelé dans le paysage réglementaire américain à la suite…

Un Quatrième Trimestre Remarquable pour Coinbase

En fin d’année 2024, la plateforme d’échange de cryptomonnaies Coinbase a connu un trimestre fort grâce à un marché haussier des cryptos. Les résultats financiers révèlent une croissance impressionnante des revenus et des volumes de transactions, marqués par un enthousiasme renouvelé dans le paysage réglementaire américain à la suite de la victoire électorale de Donald Trump.

Des Revenus en Forte Croissance

Selon le rapport de la société, les revenus de Coinbase pour le quatrième trimestre ont augmenté de 88 % par rapport au trimestre précédent, atteignant 2,27 milliards de dollars. Les revenus générés par les transactions ont atteint 1,56 milliard de dollars, représentant une hausse spectaculaire de 194 % par rapport à l’année précédente. Le bénéfice net s’est établi à 1,3 milliard de dollars, avec un bénéfice ajusté également à 1,3 milliard de dollars.

Volumes de Transactions et Innovations

Le volume total des transactions durant le trimestre a explosé à 439 milliards de dollars, témoignant d’une activité accrue des investisseurs alors que les prix des cryptomonnaies montaient. Par ailleurs, les revenus issus des abonnements et des services ont atteint 641 millions de dollars, tirés par l’augmentation des prix des actifs cryptographiques et l’adoption croissante de services tels que le staking et Coinbase One.

Au-delà du trading, Coinbase concentre ses efforts sur l’élargissement de l’utilité réelle des cryptomonnaies. La société renforce son adoption institutionnelle et son empreinte internationale tout en développant de nouveaux produits pour faire avancer la finance on-chain. Sa plateforme de couche 2, Base, a connu une croissance rapide, permettant aux développeurs de concevoir de nouvelles applications financières. De plus, l’entreprise priorise l’adoption des stablecoins pour faciliter des paiements cryptographiques fluides pour les entreprises et les consommateurs.

Our Q4 and FY 2024 financial results are now live. pic.twitter.com/R5LuW7pwI9 — Coinbase 🛡️ (@coinbase) February 13, 2025

Actuellement, Coinbase plaide pour des réglementations plus claires aux États-Unis et à l’international. Des progrès ont été réalisés pour obtenir des licences clés à l’échelle mondiale, tandis que les États-Unis voient une dynamique croissante en faveur de la législation sur les stablecoins et la structure du marché. La société a également remporté une victoire juridique dans son conflit avec la SEC, un tribunal ayant accordé sa demande d’appel interlocutoire en janvier 2025.

Perspectives pour le Premier Trimestre 2025

À la mi-février, Coinbase a déjà généré environ 750 millions de dollars de revenus transactionnels pour le premier trimestre. La société s’attend à ce que les revenus des abonnements et des services se situent entre 685 millions de dollars et 765 millions de dollars.

En ce qui concerne les dépenses de transaction, celles-ci devraient rester dans les moyennes à élevées en tant que pourcentage des revenus nets, tandis que les dépenses d’exploitation, y compris celles liées à la technologie, au développement et au marketing, devraient augmenter en raison des volumes de transactions accrus et des efforts d’expansion.

Suite à ces résultats positifs, l’action de Coinbase a enregistré de modestes gains lors des échanges après la clôture des marchés, après la publication des résultats. L’action avait déjà augmenté de 8,5 % plus tôt dans la journée, stimulée par les solides résultats de Robinhood dans le domaine des cryptomonnaies.