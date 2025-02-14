Depuis l’arrivée de Lionel Messi à Inter Miami, les invasions de terrain ont connu une hausse significative. Le engouement autour de la légende vivante attire des fans prêts à tout pour se rapprocher de lui.

Cheuko, un garde du corps hors du commun

Pour faire face à cette frénésie, Messi et le club veillent à ce que son garde du corps, Yassine Cheuko, soit toujours à ses côtés. Bien plus qu’une simple ombre, il est désormais une présence familière, même lors des moments les plus privés de Messi. Sa dernière intervention a d’ailleurs suscité l’enthousiasme des supporters.

Cheuko, reconnu pour ses compétences exceptionnelles en arts martiaux, a encore une fois prouvé qu’il était prêt à tout pour protéger le joueur argentin. En effet, il n’a pas seulement bloqué des fans, mais a également réalisé un impressionnant plongeon pour arrêter un ballon tiré par le fils de Messi, montrant ainsi des réflexes dignes d’un gardien de but. En l’espace de quelques secondes, il a évité non seulement une collision, mais a également empêché un but, confirmant que ses instincts sont toujours aiguisés. Dans un monde parallèle, on pourrait imaginer un Messi évoluant aux côtés de son garde du corps, en toute sécurité dans les buts.

Un ami de la famille

Au fil du temps, Cheuko a réussi à s’intégrer dans le cercle intime de Messi, veillant non seulement sur la star du football, mais partageant également des moments avec ses enfants. Ce qui avait commencé comme une simple responsabilité professionnelle s’est transformé en une relation plus personnelle; il n’est pas seulement là pour protéger Messi, il est devenu un ami proche.

Il semble que Yassine Cheuko tire pleinement parti de cette expérience. Que ce soit pour repousser des menaces potentielles ou pour parer les tirs des enfants de Messi, Cheuko continue de prouver qu’il peut faire face à toutes les situations qui se présentent à lui.