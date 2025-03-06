Inter Miami face à Cavalier : À quelle heure Messi entre-t-il en jeu et où suivre le match aller des 8es de finale de la Concachampions ?

Lionel Messi et Inter Miami CF sont prêts à affronter Cavalier, leur adversaire en huitièmes de finale de la Concacaf Champions Cup, ce jeudi au DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale. La rencontre retour est prévue pour le 13 mars au National Stadium de Kingston. Malgré les apparences, ce match pourrait réserver des surprises à l’équipe de Javier Mascherano, face à des joueurs caribéens rapides et puissants.

Un enjeu déterminant pour Inter Miami

Pour Inter Miami, la victoire contre les Jamaïcains est cruciale, car cela leur ouvrirait les portes d’une rencontre face à une équipe de MLS. Le vainqueur de cette rencontre affrontera en effet le gagnant du duel entre Columbus Crew et LAFC lors de la Grande Finale, qui se déroulera le 1er juin. Lors du premier tour, Inter Miami a facilement battu Sporting Kansas City, tandis que leur adversaire, en tant que champion de la Caribbean Cup 2024, a l’avantage de jouer la manche retour à domicile.

Détails sur le match

Quand se joue le match entre Inter Miami et Cavalier ?

La rencontre entre les Herons et l’équipe jamaïcaine aura lieu le jeudi 6 mars.

Où se déroule le match ?

Le DRV PNK Stadium à Fort Lauderdale, en Floride, sera le cadre de ce duel.

À quelle heure commence le match ?

Le coup d’envoi sera donné à 20h00 ET, 19h00 CT, 17h00 PT.

Comment et où regarder le match à la télévision aux États-Unis ?

Le match sera diffusé sur FS2 en anglais et VIX en espagnol.