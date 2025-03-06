OKX Nomme l’Experte Kate Cooper au Poste de PDG pour l’Australie

OKX Australia : Une nouvelle étape avec Kate Cooper à la tête

Kate Cooper, experte chevronnée dans l’univers des cryptomonnaies, vient d’être nommée CEO d’OKX Australia. Son arrivée s’inscrit dans une stratégie d’expansion de la plateforme dans un marché en pleine évolution.

Une stratégie axée sur l’innovation

Dans une déclaration faite ce mercredi, Kate Cooper a souligné que le paysage australien des cryptomonnaies connaît une transformation. OKX met l’accent sur le renforcement de ses offres crypto en ciblant les opportunités dans la région. « L’Australie a tout ce qu’il faut pour se distinguer dans le secteur des cryptos : des talents de premier plan, une infrastructure solide et un écosystème fintech prospère », a-t-elle affirmé. “Nous avons également une communauté de traders avertis et technophiles prête à saisir de nouvelles opportunités.”

Des initiatives locales pour un avenir prometteur

OKX ne fait pas son entrée sur le marché à la légère. L’entreprise a constitué une équipe locale performante et s’appuie sur des insights provenant de ses opérations mondiales pour améliorer l’expérience crypto en Australie. Selon son profil LinkedIn, Cooper est également membre du conseil d’administration du Digital Economy Council d’Australie. Elle a précédemment occupé des postes clés dans le secteur financier, notamment en tant qu’exécutif des actifs numériques à la National Australia Bank.

Depuis juillet 2024, les volumes de transactions mensuels d’OKX en Australie ont plus que quadruplé. L’introduction de nouveaux robots de trading a encore renforcé l’attrait de la plateforme, offrant aux traders des outils avancés pour optimiser leurs stratégies.

Face à un environnement réglementaire en mutation, OKX met également l’accent sur la conformité comme élément clé de sa stratégie. La société est enregistrée auprès d’AUSTRAC en tant que fournisseur d’échanges de devises numériques et détient une licence de services financiers australiens (AFS).

La société voit un potentiel significatif sur le marché et prend des initiatives stratégiques pour renforcer sa présence. OKX participe à d’importants événements locaux, comme le Grand Prix de Formule 1 à Melbourne, où elle est partenaire principal officiel de l’écurie McLaren.

En offrant des dépôts et retraits en AUD, ainsi que l’accès à plus de 500 paires de trading, OKX s’adresse à une diversité de traders. La plateforme se concentre sur l’accessibilité et l’innovation dans le but de rendre les actifs numériques plus disponibles pour les Australiens.