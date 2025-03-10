FCA, TradingView, tastytrade et d’autres : Les mouvements stratégiques de la semaine dans le secteur financier

Résumé des Changements de Direction dans le Secteur Financier

Cette semaine s’est avérée particulièrement mouvementée dans le secteur financier, marquée par une série d’annonces de nominations, de promotions et de départs notables. Des changements de direction au sein de plusieurs grandes entreprises ont été annoncés, reflétant la dynamique en constante évolution du marché. Voici un aperçu des développements majeurs.

La Démission du PDG de TradingView

Oleg Mukhanov a resigné de son poste de Directeur Général de TradingView, près d’un an après sa nomination. Dans une annonce faite jeudi, il a déclaré qu’il continuerait de collaborer avec la société en tant que conseiller. Mukhanov, qui avait rejoint TradingView en mi-2022 en tant que Directeur Financier Groupe, avait été promu au poste de PDG en janvier 2024. Son départ suscite des interrogations quant à son successeur. Récemment, Pierce Crosby, Directeur Général de TradingView, a également quitté l’entreprise après six ans.

Tastytrade Édite James Rutter

La société de courtage en ligne tastytrade a nommé James Rutter en tant que Responsable de tastytrade International. Cette annonce, faite jeudi, indique que Rutter a été promu après avoir occupé le poste de Responsable Commercial pendant un an et demi. « Je suis ravi d’annoncer ma nouvelle fonction. Je suis impatient de poursuivre l’adoption au Royaume-Uni et l’expansion internationale après le lancement réussi d’actions, d’options et de contrats à terme cotés aux États-Unis au Royaume-Uni », a-t-il déclaré.

Nominations de la FCA et de la PRA

La Financial Conduct Authority (FCA) et la Prudential Regulation Authority (PRA) ont nommé Martyn Beauchamp en tant que PDG permanent du Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Beauchamp a exprimé son fierté de mener cette mission, qui vise à restaurer la confiance des consommateurs lorsque leur entreprise de services financiers rencontre des difficultés.

SGX Nomme le Co-Fondateur de BidFX

Dans le cadre d’une réorganisation plus large, la Singapore Exchange a nommé Jean-Philippe Malé en tant que PDG de SGX FX à compter du 1er avril 2025. Malé, ancien PDG et co-fondateur de BidFX, supervisera les opérations de change de l’échange.

David Fineberg à la Tête de CMC Invest UK

David Fineberg a été nommé PDG de CMC Markets Investments Limited, succédant à Albert Soleiman après sa démission. Cette transition s’est produite dans un contexte de changements significatifs au sein de l’organisation.

OKX Accueille un Nouveau PDG pour l’Australie

Kate Cooper, ancienne PDG d’OKX Australia, a été nommée à ce poste. Elle a souligné la capacité de l’Australie à exceller dans le secteur des cryptomonnaies grâce à son capital humain et à son écosystème fintech dynamique.

Nominations chez INFINOX et Trading Technologies

Tatiana Kononovich a été nommée Directrice Générale chez INFINOX Capital, où elle se concentrera sur la croissance de l’entreprise. Par ailleurs, Trading Technologies a annoncé que Justin Llewellyn-Jones prendra la relève en tant que PDG à partir du 31 mars, remplaçant Keith Todd, qui deviendra alors vice-président du conseil d’administration.

Transition pour Anastasios Lamaris et Retour de Gavin Wells

Anastasios Lamaris a quitté Octa Markets pour rejoindre Tauro Markets, une nouvelle plateforme lancée récemment. Quant à Gavin Wells, il retourne chez LSEG FX en tant que directeur des opérations, affirmant sa volonté de renforcer les services de change de l’entreprise.