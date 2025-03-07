Tastytrade Nomme James Rutter Responsable de l’Expansion Internationale

Nommer James Rutter à la tête de tastytrade International : Un nouvel élan pour l’expansion mondiale

tastytrade, la société de courtage en ligne appartenant au groupe IG, a annoncé la nomination de James Rutter au poste de responsable de tastytrade International, comme l’a déclaré l’intéressé aujourd’hui, jeudi. Rutter a été promu depuis son rôle de responsable commercial, qu’il a occupé pendant un an et demi.

Un professionnel aguerri du secteur

« Je suis ravi d’annoncer que j’ai commencé un nouveau rôle en tant que responsable de tastytrade International chez tastytrade ! En m’appuyant sur le succès du lancement des actions, options et futures cotés aux États-Unis au Royaume-Uni, j’ai hâte de favoriser une adoption accrue au Royaume-Uni et d’élargir notre présence internationale », a déclaré Rutter.

D’après son profil LinkedIn, Rutter est un expert reconnu du secteur, ayant passé près d’une décennie dans plusieurs fonctions au sein du groupe IG, notamment en tant que trader en actions et dérivés de volatilité, responsable des opérations de vente, directeur des opérations, responsable du développement commercial, et plus tard en tant que directeur de cabinet adjoint du groupe.

« Des commissions basses, une plateforme soutenue par l’éducation, une marge efficace, avec des stratégies d’investissement basées sur la volatilité / probabilité que vous ne pouvez pas appliquer avec d’autres produits… sur une plateforme de premier plan… ce produit représente une opportunité fantastique pour les investisseurs et les traders », a-t-il ajouté.

« Si vous pouvez nous aider à atteindre nos objectifs d’une adoption accrue du produit au Royaume-Uni et d’une expansion internationale, n’hésitez pas à nous contacter », a-t-il partagé.

Une expansion notoire pour tastytrade

Le groupe IG a acquis Tastytrade en 2021. La transaction a été finalisée après que la société a obtenu le feu vert réglementaire et antitrust pour conclure l’accord commercial. Selon l’annonce, la contrepartie totale s’élève à 300 millions de dollars en espèces et à l’émission de 61 millions de nouvelles actions ordinaires dans le groupe IG aux actionnaires de Tastytrade.

Notons que tastytrade s’appelait auparavant Tastyworks avant de changer de marque en 2023. Par ailleurs, tastytrade a connu une expansion significative à Chicago, avec le lancement d’un espace de bureaux et de studios de 35 000 pieds carrés.

En outre, le réseau financier prévoit d’investir 600 000 dollars dans le Greenwood Project, une organisation à but non lucratif dédiée à améliorer la diversité dans le secteur financier.

« Chez IG North America, nous croyons que l’opportunité peut conduire à un changement positif. En collaborant avec le Greenwood Project, nous investissons non seulement dans l’avenir d’étudiants talentueux issus de la communauté noire et latino, mais nous contribuons également à une industrie des services financiers plus diversifiée et inclusive », a ajouté JJ Kinahan, PDG d’IG North America et président de tastytrade.