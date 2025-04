Tickmill, XValley, TRADE.COM et d’autres : Les mouvements stratégiques de la semaine chez les dirigeants

Changements majeurs au sein des équipes dirigeantes des entreprises financières

Cette semaine, plusieurs entreprises ont réajusté leurs équipes de direction, entraînant l’entrée de nouveaux dirigeants tout en marquant la fin de mandats pour d’autres. Parmi les changements notables, Veronika Thoma rejoint XValley en tant que COO, Erhan Beyaz est nommé responsable des données et de l’analyse chez Tickmill, le CEO de TRADE.com, Roei Gavish, démissionne, et Marcos Tigsilema est désigné Chief Revenue Officer chez SquaredFinancial.

Veronika Thoma prend les rênes des opérations chez XValley

XValley, la société technologique basée à Chypre, a accueilli Veronika Thoma en tant que nouvelle directrice des opérations (COO). Avant de rejoindre XValley, Thoma était Senior Back Office Manager puis responsable de ce même service chez CPT Markets. Elle possède également une solide expérience opérationnelle acquise chez Exinity et Skilling, renforçant son expertise en matière d’infrastructure de courtage et de gestion des clients.

XValley Technologies se spécialise dans le développement de solutions de trading propriétaires, intégrant divers composants de trading en une plateforme cohérente.

Nomination d’Erhan Beyaz chez Tickmill

Tickmill, un courtier en ligne, a également récemment modifié sa structure dirigeante en accueillant Erhan Beyaz comme nouveau responsable des données et de l’analyse. Expert du secteur, Beyaz a travaillé auprès de marques reconnues comme Equiti Group. Sa nomination coïncide avec l’expansion de Tickmill sur divers marchés, incluant le Royaume-Uni, Chypre et les Émirats Arabes Unis.

Titulaire d’un doctorat en informatique de l’Université de Manchester, Beyaz dirigera les initiatives d’analyse de données de l’entreprise pour mieux servir sa clientèle mondiale.

Roei Gavish quitte TRADE.com après une décennie de leadership

D’autre part, Roei Gavish a quitté son poste de CEO de TRADE.com après plus de dix ans de direction. À la suite de son départ, il a été nommé président exécutif de Jeen.ai, en charge du développement commercial mondial. Gavish est également président du conseil d’administration de Group 107, un rôle qu’il occupe depuis décembre 2024.

Avant de rejoindre TRADE.com, il a été responsable d’une unité commerciale chez Playtech, supervisant les feuilles de route des produits et les opérations commerciales.

Marcos Tigsilema entre en fonction chez SquaredFinancial

SquaredFinancial a désigné Marcos Tigsilema en tant que nouveau Chief Revenue Officer. Ce professionnel aguerri, qui a précédemment occupé le poste de directeur commercial régional pour l’Amérique Latine chez Key To Markets, sera chargé de diriger les initiatives de revenus de ce courtier basé à Chypre. Avec plus de dix ans d’expérience dans les marchés financiers, Tigsilema a travaillé dans de grandes sociétés de courtage telles que ATFX, GKFX et OANDA.

Promotion de Mariia Erokhina chez Pepperstone

Enfin, la société de courtage Pepperstone, basée en Australie, a promu Mariia Erokhina au poste de directrice générale de la sécurité de l’information et de la conformité. Erokhina, qui fait partie de l’entreprise depuis un peu plus d’un an, a initialement été responsable de la sécurité informatique. Ayant précédemment travaillé pour des marques de renom, elle a rejoint Pepperstone après avoir passé plus de deux ans en tant que responsable de la sécurité de l’information chez Sumsub.

