Alchemy Markets, Trading 212, Spotware Systems et bien d’autres : Les mutations stratégiques de la semaine

Résumé des Changements Exécutifs de la Semaine

Cette semaine, plusieurs changements majeurs de direction dans le secteur financier ont capté l’attention des médias. Des cadres de BDSwiss à Trading 212, en passant par Spotware Systems, des mouvements significatifs soulignent une dynamique de transformation au sein de diverses institutions. Voici un aperçu des principales nominations et départs observés récemment.

Achilleas Achilleos rejoint Alchemy Markets

Achilleas Achilleos, ancien Chief Marketing Officer (CMO) de BDSwiss, a été recruté par Alchemy Markets. Selon les informations obtenues par Finance Magnates, Achilleos a pris son nouveau poste il y a six mois, peu après avoir quitté BDSwiss lors d’une restructuration de l’entreprise. Fort de près de deux décennies d’expérience en marketing, il a dirigé le département marketing de BDSwiss pendant plus de deux ans. Alchemy Markets est un courtier en forex et contrats sur différence (CFD), régulé aux Seychelles et à Malte.

Changements chez Trading 212 et Spotware Systems

Trading 212 a récemment annoncé le départ de son président non exécutif, Andrew Bole, après quatre ans et demi à la tête de l’entreprise. Bole, qui a joué un rôle clé dans l’expansion de Trading 212 sur divers marchés internationaux, a fait ses preuves dans le secteur financier avant de rejoindre le courtier.

Du côté de Spotware Systems, Denis Kiselev a également quitté son poste de Chief Product Officer après plus d’un an. Kiselev était en charge de la stratégie produit et du développement de cTrader, une plateforme de trading prisée par de nombreux courtiers.

Autres Annonce de Promotions et Nominations

Bakkt a nommé Akshay Naheta comme co-CEO, en collaboration avec Andy Main. Ce partenariat vise à intégrer des paiements en stablecoin dans l’infrastructure de trading existante de Bakkt, un effort qui pourrait transformer les transactions transfrontalières dans le domaine des actifs numériques.

En outre, Jan De Schepper, Chief Sales and Marketing Officer chez Swissquote, a été élu président de l’Association des Annonceurs Suisses (SWA), tandis que Natasha Kassar, ancienne CEO de TrioMarkets, a rejoint YaMarkets en tant que Regional Sales Manager. Enfin, Catharine Ioannou a été recrutée par le courtier CFD Kudotrade pour superviser les ressources humaines au niveau mondial, apportant avec elle une riche expérience dans le domaine.

Ces changements stratégiques témoignent d’une dynamique de renouveau au sein de ces institutions financières. Les mouvements des dirigeants vers de nouveaux défis soulignent l’évolution rapide du secteur, où l’innovation et l’adaptabilité sont essentielles pour rester compétitif.