Découvrez le pays frontalier à la France qui vous permettra de gagner plus d’argent qu’en Suisse

La Suisse est souvent considérée comme un eldorado pour les travailleurs frontaliers français grâce à ses salaires élevés, ses avantages fiscaux et sa qualité de vie exceptionnelle. Mais il existe un autre pays frontalier à la France où vous pouvez également réaliser des gains financiers tout en profitant d’un cadre agréable et d’une culture riche : le Luxembourg.

Découvrons pourquoi ce petit État situé entre la France, l’Allemagne et la Belgique attire de plus en plus de Français à la recherche d’opportunités professionnelles.

Des salaires plus élevés qu’en Suisse

Le Luxembourg offre des salaires très compétitifs, rivalisant même avec ceux pratiqués en Suisse. Selon une étude récente du cabinet Deloitte, les travailleurs frontaliers français gagnent en moyenne 74% de plus au Luxembourg qu’en France, contre 63% de plus en Suisse.

Le niveau de vie y est aussi sensiblement plus faible qu’en Helvétie, notamment en ce qui concerne le coût de l’immobilier et le prix des biens de consommation courante.

Un marché de l’emploi dynamique

Le Luxembourg est réputé pour son secteur financier, qui emploie près de 50 000 personnes et représente environ 30% de son produit intérieur brut (PIB).

L’économie luxembourgeoise est également diversifiée et offre de nombreuses opportunités d’emploi dans des domaines variés tels que l’industrie, la construction, les technologies de l’information et de la communication (TIC) ou encore la recherche et le développement (R&D).

Nous ne manquerons aussi pas de préciser que le pays est également un véritable vivier pour les entrepreneurs souhaitant créer leur entreprise

Un cadre réglementaire attractif

Le Luxembourg bénéficie d’un environnement fiscal favorable aux investissements et à l’innovation. Le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques pour encourager les entreprises à s’implanter sur son territoire, notamment :

Un taux d’imposition sur les sociétés parmi les plus faibles d’Europe ,

, Des exonérations fiscales pour les entreprises innovantes,

pour les entreprises innovantes, Une législation sur la propriété intellectuelle avantageuse.

Ces avantages fiscaux expliquent en partie pourquoi de nombreuses multinationales ont choisi de s’installer au Grand-Duché. Elles y trouvent également une population bien formée, polyglotte et ouverte aux autres cultures.

Une qualité de vie exceptionnelle

Le Luxembourg ne se limite pas à ses atouts économiques : il offre également une qualité de vie très appréciée par les travailleurs frontaliers français. Parmi les points forts du pays, notons une nature préservée et accessible, avec de nombreux parcs, forêts et rivières propices à la pratique d’activités sportives et de loisirs en plein air.

Sans oublier le riche patrimoine historique et culturel, notamment avec la ville de Luxembourg, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Et nous ne manquerons pas de mentionner les infrastructures modernes et performantes, notamment en matière de santé et de transports, ainsi que la gastronomie diversifiée et les produits locaux de qualité.

Une bonne qualité de vie pour les frontaliers français

Pour les travailleurs français habitant près de la frontière, le Luxembourg offre un cadre de vie particulièrement attrayant. Le pays met tout en œuvre pour faciliter la vie quotidienne de ses frontaliers dont des services de transport dédiés permettant de se rendre facilement et rapidement sur son lieu de travail depuis la France.

Le système scolaire luxembourgeois accueille sans difficulté les enfants des travailleurs frontaliers français, leur donnant accès à un enseignement de qualité et trilingue (français, allemand et anglais). Les travailleurs frontaliers bénéficient même d’un large choix d’établissements sanitaires, tant au Luxembourg qu’en France, grâce à la mise en place d’accords bilatéraux entre les deux pays.

Le Luxembourg est une destination de choix pour les travailleurs frontaliers français à la recherche d’opportunités professionnelles et d’une meilleure qualité de vie. Bien que moins connu que la Suisse, ce petit pays dynamique présente de nombreux atouts qui méritent amplement d’être découverts et explorés.

Antoine Blondain, diplômé de l'Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA)

