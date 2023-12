Jeux d’argent : L’addiction qui nous concerne parfois inconsciemment et peut coûter plus cher que toute autre !

Partagez cet article avec vos amis!

Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

Depuis plusieurs années, nous assistons à une forte croissance des jeux d’argent en ligne, des paris sportifs et du poker notamment. En parallèle de cette popularité grandissante, l’addiction aux jeux d’argent devient de plus en plus présente au sein de la société.

Mais il est souvent difficile de s’en rendre compte, car les signes extérieurs ne sont pas toujours évidents. Pourtant, ce type d’addiction est l’un des plus pernicieux, car il peut ruiner des vies entières en très peu de temps.

Comment reconnaître l’addiction ?

Certaines personnes peuvent céder à l’appât du gain sans même s’en apercevoir. Les premiers symptômes de l’addiction sont une envie constante de jouer, même lorsque cela n’est pas possible, un manque d’intérêt pour d’autres activités auparavant plaisantes et des problèmes financiers liés aux dépenses excessives dans les jeux.

Nous vous recommandons d’être attentif à ces signaux, car si rien n’est fait, les conséquences peuvent être désastreuses.

Lisez aussi : Économiser sur les sorties et loisirs : des idées pour vous amuser sans trop dépenser !

Les causes de l’addiction aux jeux d’argent

Même si chaque cas est unique, certaines causes récurrentes sont derrière cette addiction. Notons la recherche d’évasion. Pour certains, les jeux d’argent offrent la possibilité de s’évader du quotidien et de vos soucis. L’appât du gain aussi. Beaucoup de gens jouent pour gagner de l’argent, même si cela reste rarement le seul objectif.

N’oublions pas le frisson du jeu. Les montées d’adrénaline suscitées par le risque et l’incertitude sont un puissant moteur pour encore plus jouer. Prenons en compte également la facilité d’accès aujourd’hui aux jeux d’argent. Avec internet, il est possible de jouer 24h/24 et 7j/7, ce qui a contribué à banaliser ce type d’activité.

Les conséquences dramatiques d’une addiction non contrôlée

Comme toute addiction, celle liée aux jeux d’argent peut avoir des répercussions très graves sur la vie des personnes concernées et de leur entourage :

Endettement : une personne souffrant d’addiction aux jeux d’argent peut rapidement se retrouver endettée à cause de ses dépenses incontrôlables.

: une personne souffrant d’addiction aux jeux d’argent peut rapidement se retrouver endettée à cause de ses dépenses incontrôlables. Dépression : face à cet engrenage, le joueur compulsif peut sombrer dans une profonde dépression, voyant sa situation financière et personnelle se détériorer.

: face à cet engrenage, le joueur compulsif peut sombrer dans une profonde dépression, voyant sa situation financière et personnelle se détériorer. Criminalité : dans les cas les plus graves, certains recourent à la fraude ou au vol pour pouvoir continuer à financer leur addiction.

Nous insistons sur l’importance de ne pas banaliser cette situation et d’agir rapidement lorsque vous suspectez une addiction chez un proche ou vous-même.

Comment agir face à une addiction aux jeux d’argent ?

Le premier pas pour sortir de cette spirale infernale consiste à reconnaître votre addiction. Nous vous invitons à en parler autour de vous, afin de bénéficier du soutien de vos proches et de professionnels.

Parmi les solutions qui peuvent être mises en place, nous vous recommandons de consulter un spécialiste (psychologue, psychiatre) pour mettre en évidence les causes sous-jacentes de cette addiction et entamer un travail sur soi.

Nous vous conseillons également de mettre en place un budget strict. Fixez-vous des limites de dépenses dans les jeux d’argent, c’est impératif pour éviter l’endettement. Participez à des groupes de parole et/ou à thérapies de groupe, pour partager vos expériences, vous appuyer sur les autres participants et avancer conjointement.

Nous vous rappelons de rester vigilant et de ne pas baisser la garde, car le chemin vers la guérison peut être long.

Une prévention indispensable contre l’addiction aux jeux d’argent

Pour éviter de tomber dans cette addiction, nous vous conseillons d’être attentif à certaines règles. Commencez par ne jamais jouer pour récupérer vos pertes, cela ne fait qu’alimenter la spirale infernale.

Essayez aussi de ne jamais considérer les jeux d’argent comme un moyen de gagner votre vie, ils doivent rester des loisirs occasionnels. Et nous ne manquerons pas de vous conseiller de jouer avec modération et fixer des limites claires de dépenses dans cette activité.

Sensibiliser le grand public aux dangers potentiellement liés aux jeux d’argent est fondamental, afin que chacun puisse en profiter sans risque et dans une démarche responsable.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

Partagez cet article avec vos amis!