Deribit, Sterling Trading Tech, Finalto et d’autres : Les mouvements de dirigeants marquants de la semaine

Résumé des mutations exécutives de la semaine

Cette semaine, plusieurs mouvements significatifs ont eu lieu dans le secteur des entreprises, avec des nominations clés dans des sociétés majeures du domaine financier et technologique. De Deribit à ActivTrades, un certain nombre de leaders d’industrie renforcent leurs équipes dirigeantes pour s’attaquer aux nouveaux défis du marché.

Jean-David Péquignot prend les rênes de la stratégie commerciale globale de Deribit

La bourse d’échanges de dérivés cryptographiques Deribit a désigné Jean-David Péquignot au poste de Directeur Commercial. Fort de son expérience acquise au sein de certaines des plus grandes banques mondiales, telles que Barclays et Westpac, Péquignot est censé renforcer la présence institutionnelle de l’entreprise ainsi que sa position sur le marché mondial.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur financier, il supervisera les initiatives de vente et de marketing à l’échelle internationale de l’échange. Cette nomination intervient alors que Deribit cherche à tirer parti de la convergence croissante entre la finance traditionnelle et les marchés de cryptomonnaies.

Sterling Trading recrute Chris Contrino pour stimuler sa croissance internationale

Sterling Trading Tech, fournisseur de solutions de technologie de trading, a intégré Chris Contrino à son équipe de développement commercial. Dans ses nouvelles fonctions, il se concentrera sur l’expansion internationale et les efforts de diversification des produits de l’entreprise.

Contrino, qui a une solide expérience dans l’industrie, a précédemment occupé le poste de responsable du service client chez Trading Technologies. Il a également travaillé chez Eventus et Fidessa, où il s’est spécialisé dans la technologie des dérivés. Diplômé de l’Université Brown, il apporte également une expérience pratique du marché acquise lors de son passage en tant que trader à la Bourse de New York.

Des changements notables chez Finalto et NinjaTrader

Matthew Maloney a quitté ses fonctions en tant que PDG de Finalto, une société détenue par Gopher Investments, basée à Hong Kong. Les raisons de son départ ne sont pas encore éclaircies, mais la société a exprimé ses remerciements pour les réalisations de Maloney au cours des dix dernières années.

En parallèle, NinjaTrader a nommé Jennifer Marszalek au poste de Chief People Officer. Sa vaste expérience en gestion des ressources humaines devrait jouer un rôle clé dans l’expansion rapide de l’entreprise, alors qu’elle continue d’attirer des cadres supérieurs pour soutenir sa base d’utilisateurs croissante.

Des nominations stratégiques chez Rostro et Tradu

Le Rostro Group a récemment annoncé la nomination de Demetra Charalambous au poste de Directrice Financière et de Sammy Christou en tant que Directeur Général de la création de marché systématique. Charalambous apportera son expertise après avoir occupé des postes de direction financière dans l’industrie du trading, notamment chez Binance.

Enfin, Tradu a recruté Philip Manning comme Président de son conseil d’administration au Royaume-Uni. Avec plus de 45 ans d’expérience dans les services financiers, Manning a occupé de nombreux rôles de leadership dans le secteur bancaire et des investissements.

Conclusion

Ces récentes nominations témoignent d’un dynamisme dans le secteur financier, avec des leaders d’opinion prenant leurs marques pour orienter leurs entreprises vers un avenir innovant et compétitif.