Que devient le nouvel Apple CarPlay ?

Lors de la WWDC 2022, Apple a présenté une version entièrement repensée de son système CarPlay, promettant une interface personnalisable qui s’étendrait non seulement à l’écran central mais également au tableau de bord numérique. Alors que sa date de lancement était fixée à 2024, des doutes sont désormais présents quant à son arrivée sur le marché, prévue initialement pour certains modèles de Aston Martin et Porsche.

Un appel à l’attente

La question de la sortie du nouveau CarPlay est on ne peut plus d’actualité. En réponse aux inquiétudes, Apple a publié une déclaration sur le site MacRumors :

« La prochaine génération de CarPlay s’appuie sur des années de succès et d’enseignements tirés du CarPlay existant, offrant le meilleur d’Apple et de la marque automobile dans une expérience profondément intégrée et personnalisable. Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec plusieurs fabricants, leur permettant de mettre en avant leur philosophie de design dans la prochaine génération de CarPlay. Chaque marque de voiture partagera plus de détails à mesure que les dates d’annonce du soutien à cette nouvelle génération de CarPlay se rapprochent. »

Contrairement à ce qui avait été annoncé, le nouveau Apple CarPlay n’a pas été annulé mais reporté à une date à annoncer, qui ne sera pas communiquée par la société californienne, mais par les fabricants automobiles concernés. Les références à la date précédente ont d’ailleurs disparu du site officiel d’Apple.

Les fonctionnalités du nouveau Apple CarPlay

Les innovations introduites par le nouveau Apple CarPlay, que nous avons pu découvrir pour la première fois en 2022 et qui ont été présentées dans une vidéo diffusée en juin 2024, sont significatives. Alors que le système actuel ne fonctionne que sur l’écran central, la nouvelle version permettra à CarPlay de prendre en charge chaque écran du véhicule, des instruments numériques aux écrans devant le passager.

Présentation vidéo du nouveau Apple CarPlay

Les cartes de navigation compatibles, telles que Google Maps, Waze, Sygic et TomTom GO, pourront désormais être affichées sur le tableau de bord numérique. Un des nombreux éléments qui composent cette interface repensée et personnalisable, qui inclut également la gestion des commandes de climatisation et des caméras externes, parmi tant d’autres fonctionnalités.