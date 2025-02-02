Adidas présente le nouveau ballon de la Coupe du Monde des Clubs.

adidas a dévoilé le ballon officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025, qui se déroulera du 14 juin au 13 juillet. Le design de ce ballon rend hommage au pays hôte, avec des graphismes et des emblèmes célébrant le patrimoine des États-Unis.

Sur un fond nacré, le ballon arbore des motifs aux bords irréguliers et des étoiles et des rayures en rouge, blanc et bleu, les couleurs représentatives du drapeau national. Des détails argentés ainsi que le logo officiel du tournoi ‘FIFA Club World Cup 25’ en blanc et or complètent le design.

Un hommage à la culture sportive américaine

Sam Handy, directeur général d’adidas Football, explique : « Nous voulions créer un ballon qui rend hommage à la culture sportive et à la passion des fans aux États-Unis. Notre ambition était de concevoir quelque chose de bold, d’iconique et d’indubitablement américain. »

Technologie avancée

Selon la société allemande, le ballon a été conçu pour offrir une plus grande précision dans le jeu, intégrant la technologie PRECISIONSHELL. Ce design à 20 panneaux est doté de rainures de relief placées stratégiquement sur la surface du ballon pour optimiser l’écoulement de l’air et garantir une précision maximale. Il incorpore également la technologie CTR-CORE pour assurer une forme uniforme et une excellente rétention d’air, ce qui permet un jeu rapide et cohérent.

Un capteur de mouvement

La technologie Connected Ball d’adidas intègre un capteur de mouvement IMU à 500 Hz suspendu dans le centre du ballon. Ce capteur, alimenté par une batterie rechargeable par induction, fournit des données en temps réel sur le mouvement du ballon.

Ces informations, combinées à la position des joueurs et à l’intelligence artificielle, aident les arbitres à prendre des décisions plus rapidement pendant le match. Cela facilite également le travail de la VAR en identifiant chaque contact avec le ballon et réduit le temps nécessaire pour résoudre les incidents liés aux mains et aux penalties.

La technologie envoie des données précises sur le ballon en temps réel aux arbitres vidéo, qui, en combinant ces informations avec les données de position des joueurs et en appliquant l’intelligence artificielle, peuvent prendre des décisions plus rapidement pendant le match.

Développée en étroite collaboration avec Kinexon, la technologie Connected Ball d’adidas aide également les arbitres de la VAR à identifier chaque contact avec le ballon, réduisant le temps nécessaire pour résoudre les incidents de main et de penalty.