FIFA crée la surprise : Leon renonce à participer à la Coupe du Monde des Clubs.

FIFA a récemment pris une décision importante concernant Pachuca et León : l’équipe de James Rodriguez ne participera pas à la Coupe du Monde des Clubs 2025 en raison de problèmes de multi-propriété.

Contexte et décision de la FIFA

Dans un communiqué, la Fédération Internationale de Football Association a informé les deux clubs de la violation des règlements, entraînant ainsi l’exclusion de León du tournoi prévu pour l’été aux États-Unis. Ce développement survient suite à des enquêtes disciplinaires ouvertes à l’encontre de CF Pachuca et Club León.

Déclaration de la FIFA

« Suite aux procédures disciplinaires engagées contre le CF Pachuca et le Club León, le président du Comité Disciplinaire de la FIFA a décidé de transmettre le dossier directement au Comité d’Appel de la FIFA, conformément à l’article 56 § 3 du Code Disciplinaire de la FIFA. »

« Après avoir évalué toutes les preuves présentées, le président du Comité d’Appel a déterminé que CF Pachuca et Club León ne remplissent pas les critères de propriété multi-clubs énoncés à l’article 10, paragraphe 1, des Règlements de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025. »

Conformément à l’article 10, paragraphe 4, des règlements de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025, la FIFA a décidé que le Club León sera retiré de la compétition, et que le club qui le remplacera sera annoncé en temps voulu.

Réaction de Pachuca

« Nous avons été informés par la FIFA que l’une des deux équipes, Pachuca et León, participant à la Coupe du Monde des Clubs 2025 sera exclue de la compétition. Les raisons de cette décision ne nous ont pas encore été communiquées. »

« Nous sommes insatisfaits de cette décision que nous contesterons auprès du tribunal sportif compétent, car l’ensemble des preuves et la documentation attestant de notre indépendance administrative et sportive ont été présentées dans des délais absolus de transparence. »

« Pour notre part, nous défendrons ce qui a été acquis sur le terrain de manière équitable et professionnelle, en conformité avec les règles de la compétition. »