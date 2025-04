Au-delà de l’argent : La véritable motivation de James Rodriguez pour rejoindre Leon

James Rodriguez est attendu comme le grand recrutement de la Liga MX pour le Clausura 2025, une fois que Leon aura confirmé l’accord avec le joueur, selon plusieurs rapports médiatiques.

Le joueur de l’équipe nationale colombienne a été libéré par le Rayo Vallecano de la LaLiga en raison d’un manque de temps de jeu après seulement une demi-saison à Vallecas.

James Rodriguez veut marquer les esprits avec le Club Leon

En Colombie, la décision supposée de James de signer avec le Club Leon a été critiquée, car il était initialement prévu qu’il rejoigne Junior de Barranquilla. Cependant, le club a reconnu qu’il ne pouvait pas rivaliser avec l’offre financière qu’il avait reçue et a considéré la question comme close.

Avec cette déclaration de Fuad Char, propriétaire du club colombien Junior, les plaintes concernant l’attitude de Rodriguez se sont concentrées sur l’aspect financier. Mais il y avait une autre raison qui l’a poussé à rejoindre l’équipe dirigée par Eduardo Berizzo.

« Je ne pense pas qu’il s’agisse d’argent. Évidemment, l’offre de Leon était meilleure que celle de Junior, mais ce n’est pas qu’une question d’argent, car James Rodriguez souhaite toujours réussir dans le football international et sait qu’il y a des défis importants dans le soccer mexicain… il a encore des défis internationaux », a déclaré Tito Puccetti, journaliste colombien, pour TUDN.

Club Leon et James signent pour un an en Liga MX

Selon des informations de Soy Fiera, Leon et James Rodriguez ont signé un contrat d’un an, et il devrait arriver mardi au Mexique pour finaliser le processus.

L’ancien joueur du Real Madrid serrait le renfort majeur des Esmeraldas en vue de la Coupe du Monde des Clubs 2025 aux États-Unis, qui se déroulera entre juin et juillet, où l’équipe affrontera Chelsea, l’Espérance Sportive de Tunis et Flamengo dans le Groupe D.