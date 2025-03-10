Kylian Mbappé et Vinícius Júnior ont inscrit des buts en l’espace de cinq minutes en première mi-temps, permettant au Real Madrid de s’imposer face au Rayo Vallecano 2-1 dimanche, ce qui le place à égalité de points avec le FC Barcelone en tête de la Liga espagnole.
Sommaire
Une victoire crucial pour le Real Madrid
Mbappé a ouvert le score à la 30e minute, suivi par Vinícius qui a doublé la mise à la 34e, permettant à Madrid d’atteindre 57 points, à égalité avec le Barça, dont le match contre Osasuna a été reporté après le décès du médecin de l’équipe première, Carles Miñarro Garcia.
Malgré cette victoire, le Barça conserve l’avantage au classement grâce à un meilleur bilan dans leurs confrontations directes.
Le Rayo Vallecano échoue à sortir de sa mauvaise passe
Le Rayo, qui est resté à la septième place, a réduit l’écart avec un but de Pedro Díaz dans le temps additionnel de la première mi-temps. L’équipe n’a pas gagné lors de ses quatre derniers matches de Liga, avec trois défaites et un match nul.
L’Atletico de Madrid perd l’occasion de reprendre le leadership
De son côté, l’Atletico Madrid a manqué une opportunité de retrouver la tête du championnat après avoir concédé deux buts tardifs lors d’une défaite 2-1 à Getafe.
Les hommes de Diego Simeone ont ouvert le score grâce à un penalty transformé par Alexander Sorloth à la 75e minute, mais n’ont pas réussi à conserver leur avance après l’expulsion d’Ángel Correa pour un tacle dangereux.
Le milieu de terrain Mauro Arambarri a égalisé pour les hôtes à la 88e minute avant de marquer le but de la victoire deux minutes après le temps additionnel.
Sophie Ducrocher est le symbole d’une cheffe de rédaction qui allie avec brio la finesse de l’éditorialiste et la poigne d’une responsable d’équipe. Brillante, déterminée et dotée d’un esprit analytique affûté, elle est diplômée de la prestigieuse École Supérieure de Journalisme de Paris, une institution qui a façonné de nombreux talents du journalisme français.
À la tête de la rédaction du journal Première Édition, Sophie s’illustre par sa capacité à décortiquer les événements actuels avec perspicacité et un sens critique acéré. Son éditorial hebdomadaire est une référence pour les décideurs, les intellectuels et les passionnés d’analyse politique et sociale. Sophie a gravi les échelons du monde journalistique en s’appuyant sur une éthique de travail rigoureuse et une vision novatrice du métier. En tant que cheffe de rédaction, elle impulse une dynamique d’excellence et d’innovation, encourageant ses équipes à explorer des angles originaux et à produire un contenu de qualité qui fidélise un lectorat exigeant.
Elle incarne le rôle d’une éditorialiste influente et d’une meneuse d’hommes et de femmes avec un leadership naturel et respecté. Son engagement pour le journalisme d’investigation et son intuition pour les sujets d’avant-garde font d’elle une voix incontournable dans le paysage médiatique français.