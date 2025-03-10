Mbappé et Vinícius brillent : le Real Madrid s’impose face à Rayo et rejoint le FC Barcelone en tête de la Liga.

Kylian Mbappé et Vinícius Júnior ont inscrit des buts en l’espace de cinq minutes en première mi-temps, permettant au Real Madrid de s’imposer face au Rayo Vallecano 2-1 dimanche, ce qui le place à égalité de points avec le FC Barcelone en tête de la Liga espagnole.

Une victoire crucial pour le Real Madrid

Mbappé a ouvert le score à la 30e minute, suivi par Vinícius qui a doublé la mise à la 34e, permettant à Madrid d’atteindre 57 points, à égalité avec le Barça, dont le match contre Osasuna a été reporté après le décès du médecin de l’équipe première, Carles Miñarro Garcia.

Malgré cette victoire, le Barça conserve l’avantage au classement grâce à un meilleur bilan dans leurs confrontations directes.

Le Rayo Vallecano échoue à sortir de sa mauvaise passe

Le Rayo, qui est resté à la septième place, a réduit l’écart avec un but de Pedro Díaz dans le temps additionnel de la première mi-temps. L’équipe n’a pas gagné lors de ses quatre derniers matches de Liga, avec trois défaites et un match nul.

L’Atletico de Madrid perd l’occasion de reprendre le leadership

De son côté, l’Atletico Madrid a manqué une opportunité de retrouver la tête du championnat après avoir concédé deux buts tardifs lors d’une défaite 2-1 à Getafe.

Les hommes de Diego Simeone ont ouvert le score grâce à un penalty transformé par Alexander Sorloth à la 75e minute, mais n’ont pas réussi à conserver leur avance après l’expulsion d’Ángel Correa pour un tacle dangereux.

Le milieu de terrain Mauro Arambarri a égalisé pour les hôtes à la 88e minute avant de marquer le but de la victoire deux minutes après le temps additionnel.