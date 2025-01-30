Matthew Maloney Quitte son Poste de Direction au Sein du Groupe Finalto

Finalto annonce le départ de Matthew Maloney

Le groupe Finalto a annoncé le départ de Matthew Maloney de son poste de direction. Après dix années passées au sein de l’entreprise, Matthew a décidé d’entamer une nouvelle phase dans sa carrière, marquant ainsi la fin d’un mandat qui a façonné divers aspects de l’organisation.

Une contribution significative au développement de l’entreprise

Matthew Maloney a supervisé et guidé l’entreprise durant une période de croissance substantielle, remontant aux débuts de CFH Clearing, et culminant avec la formation du groupe mondial que Finalto est devenu aujourd’hui. Sous sa direction, l’entreprise a fait face à plusieurs événements difficiles, mais grâce aux bases solides qu’il a contribué à établir, Finalto a toujours su surmonter ces défis et prospérer.

Un départ salué par l’équipe dirigeante

Paul Groves, PDG de Finalto Financial Services, a déclaré : « Alors que Matthew avance dans sa carrière, nous reconnaissons le rôle qu’il a joué dans le développement de l’entreprise. Bien qu’il ne fasse plus partie de l’équipe de direction, ses contributions demeurent inscrites dans l’histoire de Finalto, alors que nous continuons de nous concentrer sur l’innovation et la croissance. »

Nous souhaitons à Matthew le meilleur dans ses projets futurs.

À propos de Finalto

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