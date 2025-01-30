Denver s’apprête à accueillir une équipe de NWSL avec des frais d’expansion jamais vus auparavant.

Denver se prépare à accueillir une nouvelle franchise de la National Women’s Soccer League (NWSL), dont le lancement est prévu pour la saison 2026. Cette annonce marque un tournant important pour le sport féminin aux États-Unis, avec des frais d’expansion établis à un montant record de 110 millions de dollars, plus du double de la précédente somme la plus élevée pour un club de la NWSL.

Une franchise soutenue par des figures influentes

Ce montant constitue la plus grande somme jamais versée pour une équipe féminine de sport aux États-Unis. La franchise de Denver est soutenue par un groupe de propriétaires impressionnant, dirigé par Robert Cohen, CEO du IMA Financial Group. Parmi les investisseurs notables figurent l’ancien fonctionnaire de l’administration Obama Ben Hubbard et l’ancienne joueuse de la NWSL Jordan Angeli. Dans un premier temps, l’équipe jouera dans un lieu temporaire en attendant la finalisation de plans pour un stade dédié au football.

Un héritage de talent à Denver

Denver possède une riche histoire en matière de développement de talents féminins dans le football, avec des joueuses actuelles de l’équipe nationale féminine des États-Unis comme Mallory Swanson, Lindsey Horan et Sophia Smith. L’ajout d’une équipe de la NWSL va sans aucun doute inspirer la prochaine génération de stars du football et servir de tremplin pour mettre en valeur leurs compétences.

En tant que 16ème équipe de la ligue, la franchise de Denver s’inscrit parmi les clubs établis de la NWSL et contribuera à élever le profil du football féminin aux États-Unis. Ce développement est perçu comme un pas en avant significatif pour la ligue et témoigne de l’intérêt croissant et des investissements dans le sport féminin.

Pour les fans de sport de Denver, cette nouvelle équipe de la NWSL représentera la cinquième grande franchise professionnelle de la ville, rejoignant les Colorado Rockies (MLB), les Denver Broncos (NFL), les Denver Nuggets (NBA) et les Colorado Avalanche (NHL). L’arrivée de cette équipe de la NWSL enrichit la culture sportive déjà dynamique de Denver et offre aux fans une nouvelle équipe passionnante à soutenir.

Alors que l’équipe se prépare pour sa saison inaugurale en 2026, l’anticipation grandit et la communauté du football de la ville est en effervescence. Avec un groupe de propriétaires solide et une base de fans dévouée, l’équipe de la NWSL de Denver est prête à avoir un impact significatif sur et hors du terrain.