2025 : L’année de la rédemption électrique selon les experts

Le marché des voitures électriques et hybrides rechargeables connaît une transition majeure. Après un ralentissement des ventes en 2024, les experts de Rho Motion anticipent un rebond significatif en 2025, propulsé par une hausse des enregistrements mondiaux. Analysons les zones clés de cette évolution.

Chine : Un moteur de croissance inarrêtable

Les données révèlent qu’un quart des voitures rechargeables livrées dans le monde aura un passeport chinois, avec 12,9 millions de ventes projetées en 2024, soit une hausse de 17 %. À terme, les véhicules électriques et hybrides pourraient représenter plus de la moitié des enregistrements, sous l’impulsion des aides à l’achat récemment relancées. Les fabricants, tels que BYD, continuent leur expansion à l’international, y compris en Europe, où une nouvelle usine sera implantée en Hongrie.

Une dynamique favorable en Europe

La situation en Europe (UE, Royaume-Uni et AELE) s’améliore également. En 2025, le continent devrait enregistrer 3,5 millions de véhicules électriques à batterie (BEV) et hybrides rechargeables (PHEV), représentant une augmentation de 15 % par rapport à l’an dernier, où le marché a connu une baisse de 3 %. Cette hausse est notamment due à l’introduction de modèles à moins de 25 000 euros, comme la Fiat Grande Panda, et aux pénalités pour les fabricants n’atteignant pas les normes émises en matière d’émissions de CO2.

Les Amériques : Un effet Trump atténué

Dans les Amériques, notamment aux États-Unis et au Canada, les prévisions de Rho Motion indiquent un impact limité des politiques anti-voitures du président Trump réélu sur le marché des véhicules électriques en 2025, car une grande partie des investissements prévus a déjà été allouée. En revanche, un ralentissement plus marqué est attendu. On prévoit environ 2,1 millions de livraisons, soit une augmentation de 16 %.

Chine : 12,9 millions (+17%)

Europe : 3,5 millions (+15%)

Amérique : 2,1 millions (+16%)

Reste du monde : 1,5 million

Total mondial : 20 millions (+18%)