Ram dévoile une édition limitée RHO dotée de pièces Mopar exclusives.

Ram présente une nouvelle édition limitée de son modèle 1500 RHO, baptisée le paquet Mopar ’25. Ce dernier vise à rehausser l’apparence de ce camion déjà imposant, tout en intégrant des fonctionnalités attrayantes pour les amateurs de customization.

Design et caractéristiques extérieures

Le paquet Mopar ’25 est conçu pour améliorer l’apparence extérieure du Ram 1500 RHO. Il se caractérise par une couleur noire élégante ornée de graphismes contrastants en bleu et gris sur les portes arrière, les côtés de la benne et la porte arrière. Les roues en aluminium de 18 pouces sont également peintes en noir, tandis que les crochets de remorquage avant et arrière sont d’un bleu vif. Le paquet inclut également un support pour roue de secours monté sur la benne, des marchepieds tout-terrain et une barre d’accessoires RamBar fixée derrière la cabine.

Intérieur et spécifications techniques

À l’intérieur, la plaque RHO sur le tableau de bord central est ornée de bleu et affiche le numéro de production spécifique à la série ’25 Mopar Package. Ce paquet est proposé comme une option à 6 500 $, mais l’achat nécessite également la commande du Groupe Équipement Niveau 1, évalué à 9 995 $. Ce groupe comprend une panoplie de fonctionnalités technologiques, notamment le système d’assistance à la conduite mains libres, des sièges avec fonction massage, des sièges arrière chauffants et un affichage tête haute. Les options incluent un écran tactile central de 14,5 pouces ainsi qu’un écran passager de 10,25 pouces et un système audio Harman Kardon à 19 haut-parleurs.

La production de ce véhicule sera très limitée, avec seulement 250 unités de la ’25 Mopar RHO, dont 225 destinées aux États-Unis et 25 au Canada. Le prix global du camion est fixé à 88 730 $, incluant les frais de destination. Bien que ce modèle ne soit pas le plus cher de la gamme RHO, le prix demeure significatif. En comparaison, la version standard de RHO débute à 71 990 $ et offre une suspension améliorée pour absorber les chocs.

“L’inspiration pour le nouveau Mopar ’25 découle directement du camion concept que nous avons présenté au SEMA Show en novembre dernier, qui a suscité un retour très positif sur la manière dont le Ram 1500 RHO a été ‘Moparisé’ par notre équipe de design,” a déclaré Darren Bradshaw, vice-président senior des pièces et services Stellantis en Amérique du Nord. “Nous sommes fiers de poursuivre notre programme de personnalisation annuel Mopar avec des innovations et des caractéristiques esthétiques exclusives que nos clients passionnés et collectionneurs désirent.”

Le Ram 1500 RHO Mopar ’25 sera disponible dans les concessionnaires au printemps prochain.