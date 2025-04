Le camion Slate est bien plus petit que vous ne l’imaginez.

Le nouveau Slate Truck, affiché à un prix inférieur à 20 000 dollars, se démarque nettement de tout ce qui est actuellement disponible sur le marché américain. Ce pickup est en effet très compact, mesurant même moins qu’une Honda Civic. Les premières attentes laissaient supposer qu’il se situerait à peu près dans la même catégorie qu’un Ford Maverick, mais il faut remonter à l’histoire automobile pour trouver une taille comparable.

Un Design Compact Inspiré des Anciens Modèles

Le Slate Truck électrique a des dimensions semblables à celles d’un Toyota Truck de 1984. Cela peut paraître surprenant, mais la longueur totale de 174,6 pouces est identique à celle d’un Toyota Truck SR5 à cabine simple et benne courte. Un représentant de Slate Auto a cependant précisé qu’il s’agit d’une pure coïncidence.

Dimensions Slate Toyota Longueur 174,6 pouces 174,6 pouces Empattement 108,9 pouces 103 pouces Largeur 70,6 pouces 66,1 pouces Hauteur 69,3 pouces 60,1 pouces Longueur de la benne 75 pouces 60 pouces

D’autres dimensions sont également proches. Le Toyota avait un empattement de 103 pouces, tandis que le Slate atteint 108,9 pouces ; la largeur du SR5 était de 66,1 pouces contre 70,6 pour son successeur. Les plus grandes différences se font sentir au niveau de la longueur de la benne et de la hauteur globale. Le Toyota mesurait un peu plus de 60 pouces de haut et avait une benne de 6 pieds ¼, alors que le Slate mesure 69,3 pouces de haut et n’a qu’une benne de 5 pieds. Toutefois, le Slate dispose d’un atout indéniable : un coffre avant.

Un Compact qui Fait Sens dans le Marché Actuel

Il est en effet surprenant de constater à quel point le Slate Truck est petit comparé à d’autres modèles sur le marché. Le Ford Maverick, par exemple, est le pickup le plus compact en vente, mais il mesure près de 200 pouces. La taille du Slate est d’autant plus significative face à la plupart des véhicules modernes. Seules les roues et les pneus du Slate sont nettement plus grands que ceux de l’ancien Toyota — 245/65R17 contre 195/75R14 — mais même selon les normes actuelles, ceux du Slate demeurent petits.

Les dimensions compactes du Slate Truck reflètent à la fois les avantages d’une conception électrique et l’audace de la société. Les passionnés réclament depuis des années des pickups petits et simples. C’est en cela que Slate cherche à répondre à cette demande, tout en divergeant des tendances actuelles du marché.