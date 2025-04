L’Autorité sud-africaine victime d’une arnaque sur WhatsApp promettant des retours de 30 %

Une montée inquiétante des arnaques d’investissement en Afrique du Sud

Une nouvelle vague d’escroqueries liées à l’investissement en Afrique du Sud prend une tournure préoccupante avec l’émergence de vidéos deepfake imitant des régulateurs pour orchestrer des schémas frauduleux. Un de ces vidéos circule actuellement sur WhatsApp et prétend représenter l’Autorité de conduite du secteur financier (FSCA) ainsi que son Commissaire, M. Unathi Kamlana, en promouvant une plateforme de trading alimentée par l’intelligence artificielle promettant des rendements irréalistes allant jusqu’à 30 %.

La FSCA se dissocie de l’escroquerie

La FSCA a officiellement pris ses distances avec cette vidéo, la qualifiant d’utilisation non autorisée et trompeuse de son image et de son personnel. La vidéo fait la promotion d’un outil désigné sous le nom de « NBSG Securities » ou « Nedbank Securities », affirmant offrir des investissements à haut rendement tirés de l’intelligence artificielle.

« Veuillez noter que cette utilisation non autorisée des icônes de la FSCA et de Nedbank est une arnaque et doit être ignorée par le public », a déclaré la FSCA, soulignant que ni le régulateur ni Nedbank n’ont de lien avec l’outil d’investissement ainsi promu.

L’agence a également averti d’une tendance croissante à de telles escroqueries. Il y a seulement quelques semaines, une autre entité, se faisant appeler « J532-NBSG », a faussement prétendu avoir des liens avec Nedbank et a activement sollicité des investissements via Facebook et WhatsApp.

Implications juridiques et avertissement au public

Selon le régulateur, ces arnaques présentent souvent un contenu généré par l’IA ou des témoignages deepfake pour imiter des individus ou institutions bien connus, dans le but de gagner en crédibilité et de tromper des victimes potentielles.

La FSCA rappelle au public que l’usurpation d’entreprises ou la fausse affirmation d’associations pour solliciter des fonds constitue une infraction criminelle.

Le régulateur surveille de près de telles affaires et encourage le public à rester vigilant, surtout sur les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie où les offres non sollicitées sont fréquentes.

La FSCA a renforcé les règles dans le domaine du trading, précisant l’année passée que la pratique consistant à fournir ou à publier des signaux en référence au trading en ligne doit être agréée. Fournir de tels signaux de trading sans licence est désormais une infraction criminelle dans la région.

