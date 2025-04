L’Australie ferme 95 entreprises soupçonnées de liens avec des arnaques « hydre »

La lutte contre les escroqueries en ligne : des actions décisives en Australie

Le régulateur financier australien a récemment pris des mesures drastiques en ordonnant la fermeture de 95 entreprises liées à des escroqueries en ligne, notamment celles connues sous le nom de « pig butchering ». Cette initiative s’inscrit dans une lutte plus large contre la montée des arnaques à travers le monde.

Une montée inquiétante des escroqueries à l’échelle mondiale

Ces escroqueries exploitent la confiance des victimes potentiel en usurpant l’identité de personnes sur les réseaux sociaux, un processus qui peut s’étendre sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les criminels incitent progressivement leurs cibles à investir dans des instruments financiers risqués tels que des contrats sur différences ou des cryptomonnaies. Souvent orchestrées par des groupes criminels bien organisés, ces fraudes se déroulent depuis de grands centres situés dans des pays comme le Myanmar, selon un rapport de The Economist.

Des plans d’action révélateurs

Récemment, des journalistes d’investigation ont mis à jour deux opérations majeures d’escroquerie, l’une basée en Géorgie et l’autre ayant plusieurs centres en Europe, contrôlée depuis Israël. Ces escrocs ciblent principalement des victimes dans des pays à revenu élevé, exploitant même les faiblesses de certaines personnes, dont des PDG de banques et des travailleurs du secteur technologique.

Annonce faite ce lundi, la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a obtenu une ordonnance du tribunal fédéral pour liquider les entreprises concernées, la majorité étant enregistrées avec de fausses informations. Certaines d’entre elles seraient même créées avec des identités volées. L’ASIC a également souligné que la plupart de ces entreprises étaient liées à des sites web et des applications susceptibles d’être impliqués dans des activités frauduleuses, offrant de fausses opportunités d’investissement via des plateformes de trading fictives.

« L’ASIC croit que beaucoup de ces entreprises ont été créées pour donner un faux sentiment de confiance en prétendant offrir de vrais services », a déclaré Sarah Court, la vice-présidente de l’ASIC. « Cette action a permis de fermer ces entreprises et de protéger les consommateurs de sociétés sans gestion ni contrôle adéquats, y compris certaines liées à des activités d’escroquerie possibles. »

Le régulateur a davantage précisé que les escrocs utilisaient des méthodes complexes pour cibler leurs victimes, comme la création de faux sites et entreprises qui semblent professionnelles afin d’apaiser les craintes des victimes. « Ces escroqueries fonctionnent comme des hydres : vous en fermez une, et deux autres apparaissent », a ajouté Court.

Auparavant, le régulateur australien avait révélé avoir supprimé 10 240 sites web d’escroquerie liés aux investissements, y compris des plateformes fictives, des liens de phishing et des arnaques en cryptomonnaie. Malgré l’envergure de ce problème, des données de l’Autorité australienne de la concurrence et des consommateurs (ACCC) montrent que les Australiens ont perdu 2,74 milliards de dollars australiens en fraudes financières et en escroqueries, bien que ce chiffre ait diminué de 13,1 % sur une année.

