L’Autorité Australienne Intensifie sa Lutte Contre les Arnaqueurs : 130 Sites Web Bloqués Chaque Semaine

La lutte contre les escroqueries d’investissement en Australie

Selon les données officielles, l’Autorité australienne de régulation financière (ASIC) intensifie ses efforts pour éliminer les escroqueries d’investissement, en bloquant une moyenne de 130 websites frauduleux chaque semaine.

Une augmentation des enquêtes

Au total, 10 240 sites Web d’escroqueries d’investissement ont été supprimés, comprenant 7 227 plateformes d’investissement truquées, 1 564 liens de phishing et 1 257 escroqueries liées aux cryptomonnaies. De plus, l’agence a enregistré une hausse de 31 % du nombre de nouvelles enquêtes, en lançant 15 actions en justice et en achevant 376 opérations de surveillance au cours des six derniers mois. Ces efforts ont permis à l’ASIC de récupérer 46 millions de dollars australiens en pénalités civiles et d’obtenir 13 condamnations pénales.

La technologie au service des escroqueries

L’ASIC, qui supervise le secteur financier de détail en Australie, a mis en œuvre en 2023 une capacité de suppression de sites Web frauduleux. Son action cible trois types de sites : les plateformes d’investissement falsifiées, les sites d’escroqueries liés aux crypto-actifs et les sites d’imposteurs, souvent difficiles à détecter sans que les victimes ne se manifestent. « Les escrocs utilisent une technologie de plus en plus sophistiquée pour voler l’argent des Australiens travailleurs avec des escroqueries d’investissement qui peuvent sembler choquamment légitimes », a déclaré Sarah Court, vice-présidente de l’ASIC. Elle a ajouté : « L’ASIC continuera de protéger les Australiens en supprimant ces escroqueries avant qu’elles n’atteignent les consommateurs et en tenant les institutions financières responsables de leurs pratiques de détection et de réponse aux arnaques. »

Des pertes considérables pour les victimes

Selon les données de l’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), les Australiens ont perdu 2,74 milliards de dollars australiens à cause de fraudes financières et d’escroqueries, bien que ce chiffre ait diminué de 13,1 % sur une année. Cependant, les escroqueries financières ne se limitent pas à l’Australie ; elles représentent un problème mondial. Des autorités malaisiennes ont récemment révélé que le courtier Forex TrumphFX avait siphonné environ 5,3 millions de dollars américains de 72 victimes dans le pays.

Une réaction mondiale des régulateurs

Tout comme l’ASIC, des régulateurs financiers dans d’autres pays prennent également des mesures contre les plateformes de services financiers douteuses, mais leurs pouvoirs sont souvent limités aux avertissements. La réglementation en Italie en est un exemple, car elle bloque également l’accès à ces plateformes dans son propre pays.