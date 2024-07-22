À proximité de la France : ce pays où les radars pourraient exagérer les vitesses mesurées

À proximité de la France, un pays voisin suscite des interrogations quant à la fiabilité de ses radars routiers. En effet, des voix s’élèvent pour dénoncer le risque de surestimation des vitesses mesurées par ces dispositifs de contrôle. Cette situation soulève des inquiétudes quant à l’objectivité des contrôles de vitesse et la possibilité de manipulations.

Anomalies Détectées sur les Radars en Allemagne

Récemment en Allemagne, des questions ont été soulevées concernant l’exactitude des mesures de vitesse effectuées par certains radars de type laser. Un modèle en particulier, l’appareil LTI 20-20 Truspeed fabriqué par Laser Tech, a été mis sous les projecteurs en raison de différences notables entre les vitesses mesurées et les vitesses réelles.

Ces écarts, découverts grâce à une étude réalisée par un expert de l’Institut fédéral de la technologie physique, s’élevaient à environ trois kilomètres à l’heure. Bien que cela puisse sembler minime, cela a des implications importantes pour les conducteurs, car cela pourrait affecter des centaines, voire des milliers, de contraventions.

Retrait Proactif des Radars

Face à ces découvertes, les autorités locales n’ont pas tardé à réagir. Dans la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, où 115 appareils de ce modèle étaient en service parmi 650 radars laser, une décision a été prise de les retirer immédiatement de la circulation. L’Office central des services de police a officiellement annoncé cette mesure afin d’éviter d’autres erreurs potentielles.

Cette mesure n’a pas été isolée. D’autres Länder comme le Hesse et la Rhénanie-Palatinat ont également suivi cet exemple et ont retiré l’utilisation du LTI 20-20 Truspeed sur leurs routes. Cependant, certaines régions, telles que le Bade-Wurtemberg, la Bavière et la Saxe, ont choisi de continuer à utiliser ce modèle spécifique.

Comparaison avec la Situation en France

En France, la situation diffère légèrement. Les autorités utilisent bien un radar de marque Laser Tech, mais il s’agit du modèle Truspeed SE, parfois désigné comme le « laser de poche » en raison de sa compacité. À ce jour, aucune anomalie n’a été détectée sur ces dispositifs.

Il est essentiel de noter que les radars en France bénéficient d’une marge d’erreur, qui est appliquée pour tenir compte des différences entre la vitesse affichée sur le compteur du véhicule et la vitesse réelle mesurée par GPS. Cette marge permet à certains conducteurs de rouler légèrement au-dessus de la limite autorisée sans déclencher le radar.

Implications pour les Conducteurs

Le retrait de radars potentiellement fautifs en Allemagne sou souligne l’importance pour les conducteurs d’être informés des dernières actualités concernant les méthodes de mesure de vitesse sur les routes. Une vigilance accrue pourrait être requise lors de voyages à l’étranger, surtout dans les régions où des modèles de radars controversés sont toujours utilisés.

Les conducteurs affectés par des amendes imprécises disposent souvent de la voie de recours légale pour contester les contraventions basées sur des mesures erronées. En restant informés des dispositifs en usage dans différents pays, les conducteurs peuvent mieux se préparer à faire face à de telles situations.

Il est conseillé de consulter régulièrement les mises à jour émises par les autorités de circulation et de se familiariser avec les spécificités des équipements de contrôle de vitesse utilisés lors de déplacements internationaux.