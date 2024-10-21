Ce prototype BMW entre en production : 50 unités disponibles à la vente !

Un nouveau prototype de BMW vient de franchir le cap de la production en série, avec seulement 50 exemplaires disponibles à la vente. Cette annonce promet de susciter l’engouement des passionnés d’automobile à la recherche d’exclusivité et d’innovation.

Un Hommage aux Icônes de BMW

Le dernier prototype de BMW, nommé Skytop, fait sensation. Présenté au public lors du prestigieux concours d’élégance de la Villa d’Este en Italie, ce bijou automobile s’inspire des légendaires roadsters de la marque. Avec ses lignes fluides et son design intemporel, la Skytop rend hommage aux emblématiques BMW 507 et Z8, deux modèles qui ont marqué l’histoire de l’automobile par leur élégance et leur exclusivité.

La Puissance d’une M8 Competition

Sous le capot allongé de la Skytop se cache un moteur puissant. Équipée du même V8 biturbo de 625 ch que la BMW M8 Competition, ce coupé biplace bénéficie d’une architecture hautement performante. Associée à une boîte de vitesses automatique à huit rapports et une transmission intégrale, la Skytop promet des performances à couper le souffle, offrant une expérience de conduite inégalée pour les amateurs de vitesse et de luxe.

Une Production Limitéed’une Exclusivité sans Pareille

Avec seulement 50 unités produites, la BMW Skytop incarne l’exclusivité à l’état pur. Bien que le prix exact reste encore inconnu, il est fort probable que cette édition limitée avoisine le million d’euros, rejoignant ainsi les rangs des modèles les plus prisés et prestigieux de la marque bavaroise.

Détails et Innovations

Chaque détail de la Skytop est pensé pour marier technologie moderne et esthétique raffinée. Les poignées de portes sont remplacées par de petits ailerons de requin chromés, apportant une touche d’originalité et de modernité au véhicule. L’intérieur s’inspire largement de la M8 Competition, offrant un habitacle luxueux et confortable à son pilote et à son passager.

Caractéristiques Exclusives

En combinant héritage et innovation, la Skytop se dote de caractéristiques qui ne manqueront pas de ravir les passionnés de la marque :

Design inspiré des roadsters légendaires BMW

Moteur V8 biturbo de 625 ch

Transmission intégrale et boîte automatique huit rapports

Édition limitée à 50 exemplaires

Aspect BMW Skytop Inspiration BMW 507 & Z8 Moteur V8 biturbo 625 ch Transmission Automatique 8 rapports, Intégrale Production 50 unités Design Élégant, lignes fluides Prix estimé Près d’un million d’euros