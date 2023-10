Ces appareils énergivores à débrancher à la maison pour économiser au moins 100 euros sur la facture d’électricité

Temps de lecture : 3 minutes

Les Français sont de plus en plus concernés par leur consommation d’énergie, notamment l’électricité. Les appareils électriques utilisent en moyenne 6 531 kWh par an, ce qui représente un coût annuel de 1486,46 €.

Face à cette réalité, adopter des comportements responsables est indispensable à la réduction de la facture d’électricité et de l’empreinte écologique. Découvrons ensemble quels sont les appareils énergivores à débrancher chez vous pour économiser au moins 100 euros sur votre facture.

Appareils en veille : une consommation non négligeable

Éteindre les veilles peut permettre d’économiser jusqu’à 15 % de la facture d’électricité, soit plus de 100 € / an. Les appareils audiovisuels et informatiques, les équipements de cuisson et le petit électroménager consomment de l’énergie même lorsqu’ils sont en veille ou connectés à Internet.

Certes, pour certains appareils, le règlement européen limite la puissance à 0,5 W. Mais celle-ci reste quand même de 2 W pour les appareils connectés à des réseaux de données.

Savez-vous que débrancher une machine expresso seulement permet d’économiser 3 à 4 € par an ? Même les lave-linge consomment de l’énergie lorsqu’ils sont éteints… Nous vous recommandons de les débrancher après chaque utilisation.

Mauvaises habitudes liées au chauffage : un coût accru

Faire sécher votre linge sur le radiateur en hiver peut sembler pratique, mais cette habitude a des conséquences négatives sur votre facture d’électricité et la diffusion de chaleur dans la pièce.

En disposant des vêtements humides sur le radiateur, vous empêchez la diffusion de la chaleur, ce qui peut vous inciter à augmenter le chauffage, entraînant une hausse du montant de votre facture. Nous vous conseillons d’éviter de placer des meubles devant le radiateur et d’opter pour un étendoir à linge pour sécher vos vêtements.

Réfrigérateurs et congélateurs : les champions de la consommation électrique

Les appareils qui consomment le plus d’électricité dans nos foyers sont les équipements de froid comme le réfrigérateur combiné et le congélateur. Pour réduire leur consommation électrique, nous vous conseillons de défragmenter régulièrement le réfrigérateur pour garantir une circulation optimale de l’air.

Nous vous recommandons aussi de régler la température du réfrigérateur entre 3 et 4 °C, et celle du congélateur entre -18 et -20 °C. N’oubliez aussi pas de dégivrer régulièrement le congélateur pour éviter la formation de givre, qui augmente la consommation d’énergie.

Des solutions pour réduire sa facture d’électricité

Pour faire face à la hausse des tarifs de l’électricité, nous vous invitons à adopter des comportements responsables afin de réduire votre consommation d’énergie. Commencez par favoriser l’éclairage naturel dans votre logement en ouvrant les volets et en dégageant les fenêtres. Mais aussi :

Privilégiez les ampoules LED ou basse consommation pour limiter votre consommation d’énergie.

Souscrivez, si possible, à une offre d’ électricité renouvelable auprès d’un fournisseur proposant des tarifs compétitifs.

auprès d’un fournisseur proposant des tarifs compétitifs. Optimisez l’isolation de son logement : L’amélioration de l’isolation permet de réaliser des économies sur les besoins en chauffage.

Il ne reste qu’à appliquer les astuces…

Nombreuses sont les astuces qui permettent de réduire sensiblement votre facture d’électricité tout en adoptant un comportement éco-responsable. Les appareils énergivores sont souvent ceux que nous utilisons quotidiennement, nous vous conseillons de porter une attention particulière à leur usage et aux économies réalisables en changeant nos habitudes.

N’oubliez pas que c’est en éteignant vos appareils en veille et en adoptant des comportements responsables que vous parviendrez à réduire votre facture d’électricité de manière significative.

