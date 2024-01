Couper son wifi pour réduire sa facture d’énergie : est-ce vraiment utile ?

Dans un contexte où les prix de l’électricité et du gaz sont en constante augmentation et où il devient nécessaire de réduire notre impact écologique, de nombreux ménages cherchent des solutions pour économiser de l’énergie. Parmi les propositions, on trouve celle de débrancher sa box internet pour limiter la consommation électrique. Mais est-ce vraiment une solution efficace ? Décryptage.

La consommation énergétique des box internet

S’il n’est pas toujours évident de s’en rendre compte, nos box internet consomment de l’énergie en continu, même lorsqu’elles sont en veille.

Selon certaines estimations, une box qui fonctionne 22 heures par jour peut consommer jusqu’à 97 kWh par an, soit environ 16 €. À première vue, cela peut sembler peu, mais si l’on considère le nombre de foyers possédant une box, l’impact énergétique global peut être significatif.

Quand la pollution numérique entre en jeu

Les appareils informatiques peuvent engendrer plusieurs formes de pollution : émissions de gaz à effet de serre, contamination chimique, érosion de la biodiversité et production de déchets électroniques. Le gros de cette pollution se trouve d’ailleurs au moment de la fabrication du matériel.

Pour lutter contre la pollution numérique, utiliser moins d’objets informatiques et les prolonger plus longtemps s’avèrent indispensables.

Les économies réelles en débranchant sa box internet

Débrancher sa box internet peut-il vraiment permettre de réaliser des économies sur sa facture d’énergie ? Selon certains experts, l’impact énergétique de cette démarche serait négligeable. La consommation électrique d’une box en veille reste faible par rapport à celle des autres appareils ménagers.

Le choix de solutions alternatives pour réduire la consommation énergétique

Si débrancher votre box internet n’est pas une solution miracle pour réduire votre facture énergétique, d’autres moyens sont bien plus efficaces pour limiter votre consommation :

Faire appel à un thermostat intelligent : les thermostats connectés aident à optimiser la consommation d’énergie du chauffage et à réaliser des économies.

: les thermostats connectés aident à optimiser la consommation d’énergie du chauffage et à réaliser des économies. Respecter les écogestes au quotidien : Éteindre les lumières lorsque l’on quitte une pièce, débrancher les appareils électriques lorsqu’ils ne sont pas utilisés ou encore choisir des équipements économes en énergie permettent de réduire sensiblement la consommation.

Est-ce utile de débrancher sa box internet ?

Si l’idée de débrancher la box internet pour économiser de l’énergie peut sembler intéressante à première vue, il apparaît que les économies réalisées restent limitées. L’impact environnemental est également faible comparé à d’autres actions plus concrètes et efficaces telles que le recours aux thermostats intelligents ou l’adoption d’écogestes au quotidien. I

Nous vous conseillons de privilégier ces solutions pour obtenir des résultats tangibles en termes de réduction de la consommation énergétique et de préservation de l’environnement.

Antoine Blondain, diplômé de l'Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA)

