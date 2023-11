Les meilleurs gestes à adopter pour faire baisser considérablement sa facture d'électricité !

Temps de lecture : 3 minutes

Dans un contexte de hausse des prix de l’énergie, trouver des solutions pour réduire les dépenses énergétiques est devenu crucial. Nous vous dévoilons les astuces et conseils d’experts qui nous ont permis de diminuer notre facture d’électricité, en adoptant des gestes simples et efficaces au quotidien.

L’importance de l’entretien de vos appareils électroménagers

Un frigo impeccable et bien entretenu va moins consommer… c’est aussi simple que ça ! C’est ce qu’assurent les experts de l’entreprise française Murfy, spécialisée dans la réparation d’électroménager, confirmant qu’un réfrigérateur bien entretenu est plus économe en énergie.

Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement les joints de porte, de dégivrer le congélateur et de vérifier que la température est réglée correctement. Le gouvernement français vous donne aussi ses conseils…

Quelques astuces supplémentaires pour économiser de l’énergie avec vos électroménagers

Pensez à faire tourner votre lave-linge et lave-vaisselle pendant les heures creuses, lorsque les tarifs sont plus bas. Optez aussi pour des cycles de lavage à basse température et évitez d’utiliser le programme « séchage » de votre lave-vaisselle. Ouvrez plutôt la porte pour laisser sécher naturellement.

Gérer ses dépenses pour économiser sur son budget familial mensuel

En période d’inflation, nous vous recommandons de trouver des solutions pour limiter l’impact sur votre budget familial. Parmi nos astuces simples et peu contraignantes pour faire des économies au quotidien, débrancher les appareils électriques lorsqu’ils ne sont pas utilisés (veilleuses, chargeurs…) est très efficace.

Nous n’hésitons aussi pas à réaliser un bilan énergétique de notre logement afin d’identifier les sources de déperditions d’énergie, si elles existent. Nous vous invitons d’ailleurs à ne pas hésiter à passer à un fournisseur d’électricité proposant des tarifs plus avantageux.

Pensez également à installer un thermostat programmable pour une meilleure gestion de vos systèmes de chauffage et de climatisation.

Les gestes du quotidien à adopter pour économiser l’eau

Le saviez-vous ? Une personne consomme en moyenne près de 150 litres d’eau par jour en France. En réalisant des économies d’eau, vous réduirez automatiquement votre facture d’électricité liée à la production d’eau chaude sanitaire.

Ce que nous faisons pour diminuer notre consommation d’eau, c’est prendre des douches plutôt que des bains, installer des limiteurs de débit sur nos robinets et pommeaux de douche, arroser notre jardin avec de l’eau de pluie récupérée dans un récupérateur d’eau, et lancer notre lave-linge et lave-vaisselle lorsqu’ils sont pleins.

Les travaux de rénovation énergétique pour faire des économies à long terme

Pour une réduction significative de votre facture d’électricité sur le long terme, la réalisation de travaux de rénovation énergétique est une solution idéale. Parmi les différentes actions auxquelles vous pouvez avoir recours, notez :

L’ isolation thermique de votre logement (murs, toiture, planchers…),

de votre logement (murs, toiture, planchers…), Le remplacement de vos fenêtres par du double ou triple vitrage ,

, L’installation d’un système de chauffage plus performant et adapté à vos besoins,

plus performant et adapté à vos besoins, La mise en place de panneaux solaires pour produire votre propre électricité.

Nous vous rappelons que certaines de ces rénovations peuvent bénéficier d’aides financières de l’État, telles que MaPrimeRénov’ ou Coup de pouce économies d’énergie. Nous vous invitons à bien vous renseigner avant de vous lancer.

En adoptant dès aujourd’hui ces gestes simples et en envisageant des travaux de rénovation énergétique, vous contribuerez non seulement à réduire votre facture d’électricité, mais aussi à préserver notre planète et ses ressources limitées.