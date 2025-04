Hong Kong Lève le Voile sur un Corridor Express pour les Bourses de Crypto-monnaies

La Hong Kong adapte son approche de réglementation des plateformes de trading d’actifs virtuels

La Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme (SFC) de Hong Kong a récemment annoncé une nouvelle approche simplifiée pour l’octroi de licences aux plateformes de trading d’actifs virtuels (VATPs). Ce changement marque une avancée importante dans le paysage réglementaire des cryptomonnaies dans la région, qui a connu plusieurs réformes ces derniers mois.

Une nouvelle évaluation unifiée pour les plateformes de trading

Le cadre mis en place élimine l’ancien système d’évaluation en deux phases, remplaçant celui-ci par une évaluation externe unique et complète. Dans le cadre de ce processus simplifié, les candidats aux licences VATP doivent d’abord établir leur infrastructure opérationnelle avant de subir une évaluation externe, avec la SFC jouant un rôle actif dans le processus d’évaluation.

« La SFC s’engage à promouvoir un écosystème sain et un cadre réglementaire robuste pour le développement des actifs virtuels à Hong Kong », a déclaré Dr Eric Yip, Directeur exécutif des intermédiaires à la SFC. « Avec la nouvelle approche, nous améliorerons notre collaboration avec les candidats aux VATP, leur fournissant des retours constructifs et opportuns, ce qui permettra aux VATP conformes de proposer plus rapidement leurs services aux investisseurs. »

Des responsabilités accrues et des innovations à venir

Ce changement s’inscrit dans un contexte plus large, suite à la décision de la SFC, prise le 1er juin 2024, de permettre à nouveau aux clients de détail de négocier des cryptomonnaies. Cependant, le régulateur a également imposé des responsabilités supplémentaires aux entreprises du secteur, exigeant une conformité stricte aux réglementations sous peine de sanctions légales. La récente évolution vise à simplifier le processus d’obtention d’une licence.

Engagement tripartite : La SFC deviendra un acteur direct dans le processus d’évaluation, travaillant en collaboration avec l’opérateur de la plateforme et l’évaluateur externe pour garantir la conformité réglementaire.

La SFC deviendra un acteur direct dans le processus d’évaluation, travaillant en collaboration avec l’opérateur de la plateforme et l’évaluateur externe pour garantir la conformité réglementaire. Évaluation simplifiée : Les candidats doivent désormais déployer tous les systèmes et contrôles avant le début de l’évaluation externe, assurant ainsi une évaluation plus pratique et efficace de leur préparation opérationnelle.

Comme le rapporte Finance Magnates, en octobre, 11 plateformes de cryptomonnaies étaient encore sous examen réglementaire après plusieurs mois. L’industrie a critiqué le régulateur local pour des réglementations jugées trop strictes, conduisant plusieurs grands acteurs, dont OKX et Bybit, à se retirer du processus de demande. Les représentants de la SFC espèrent que les changements actuels inciteront davantage d’échanges à entrer sur le marché.

Ce développement réglementaire fait suite à l’octroi de licences à quatre VATPs en décembre 2024, témoignant des efforts de Hong Kong pour renforcer sa position en tant que centre d’actifs virtuels.

Partagez cet article avec vos amis!