Ce « tireur d’élite de la bourse » rate sa cible et se prend une suspension de 16 mois.

La suspension d’un influent financier : Franky Wong écarté pour 16 mois

La Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme (SFC) a pris la décision de suspendre Franky Wong, un influent financier connu sous le nom de « Stock Sniper », pour une durée de 16 mois après sa condamnation pour avoir opéré un service non autorisé d conseils en investissement via un groupe de discussion sur Telegram basé sur les abonnements.

Des infractions réglementaires constatées

Wong Ming Chung, qui a travaillé pour Tse’s Securities Limited (TSL), purgera sa suspension du 19 mars 2025 au 18 juillet 2026, comme l’a annoncé l’organisme de régulation aujourd’hui. Bien qu’il ait des licences appropriées pour le négoce et le conseil en titres, Wong a géré le groupe de discussion à titre personnel, en dehors du cadre de supervision de son entreprise, ce qui constitue une violation des réglementations en matière de valeurs mobilières.

Une mise en garde pour les investisseurs

« Les investisseurs doivent rester vigilants et faire preuve de prudence lorsque’ils s’appuient sur les informations partagées par les influents financiers, » a averti Christopher Wilson, directeur exécutif de l’application de la SFC. « Certains influents peuvent en réalité mener des activités réglementées pour lesquelles ils doivent être licenciés par la SFC. »

Ce problème des « finfluencers » a pris une telle ampleur que la France avait déjà envisagé de réglementer ces individus disposant d’un large public sur les réseaux sociaux, étant donné leur influence directe sur les décisions financières des épargnants.

Une condamnation qui fait date

La suspension de Wong fait suite à sa condamnation en juin dernier devant le tribunal des magistrats de l’Est, où il a plaidé coupable d’exercer une activité de conseil en valeurs mobilières sans autorisation appropriée. Le tribunal lui a imposé une amende de 10 000 HKD et a ordonné le remboursement des frais d’enquête de la SFC.

La SFC a précisé que Wong avait géré ce service non autorisé entre janvier 2018 et mai 2019. Bien qu’il fût licencié pour donner des conseils d’investissement par l’intermédiaire de son employeur TSL pendant cette période, la réglementation exigeait qu’il exerce ces activités uniquement par l’intermédiaire de son entreprise accréditée.

Wilson a ajouté que « les influents financiers non licenciés peuvent ne pas respecter les normes de conduite et de responsabilité requises par la SFC, et les investisseurs peuvent en pâtir en s’appuyant sur leurs conseils, » exhortant ainsi les investisseurs à vérifier que les personnes fournissant des conseils d’investissement sont dûment licenciées.

Concernant la durée de la suspension, la SFC a indiqué avoir pris en compte toutes les circonstances pertinentes, notamment la coopération de Wong durant l’enquête.

Les influenceurs face à une vigilance accrue

Un cas récent met en évidence le contrôle réglementaire croissant exercé sur les « finfluencers », ces individus qui utilisent des plateformes de réseaux sociaux pour partager des conseils financiers et des recommandations d’investissement. Une étude de l’année dernière a révélé que les traders de détail faisaient davantage confiance à ces personnalités en ligne qu’à leur famille, leurs amis ou même à des conseillers financiers professionnels lorsqu’ils prenaient des décisions concernant leur portefeuille.

Cette constatation a été corroborée par une enquête distincte menée par l’autorité allemande BaFin, où plus de 50 % des jeunes investisseurs en cryptomonnaies ont admis que leurs décisions d’investissement sont principalement basées sur les opinions des influenceurs.