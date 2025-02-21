La SEC donne son feu vert à un stablecoin générant des rendements alors que la réglementation crypto évolue.

Une nouvelle ère pour les stablecoins : la SEC approuve un stablecoin générateur de rendement

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a approuvé le premier stablecoin porteur de rendement, marquant un tournant significatif dans le domaine des crypto-monnaies. Ce changement pourrait transformer le paysage des stablecoins, qui jouent un rôle crucial en facilitant des milliards de transactions quotidiennes sur le marché crypto.

Un stablecoin rémunérateur

Cette semaine, la SEC a donné son feu vert aux titres de Figure Certificate Co., permettant à l’entreprise de proposer un stablecoin générateur de rendement connu sous le nom de YLDs. Contrairement aux stablecoins traditionnels qui ne rapportent aucun rendement aux détenteurs malgré des revenus générés pour leurs émetteurs, les YLDs promettent de générer un rendement en investissant leurs réserves dans des titres tels que des bons du Trésor américain et des papiers commerciaux.

Soutien réglementaire et perspectives d’avenir

La SEC a classé les YLDs comme des « certificats », les soumettant ainsi aux réglementations sur les valeurs mobilières. Cette distinction les différencie d’autres stablecoins principaux, comme l’USDT de Tether, qui ne propose aucun rendement aux utilisateurs malgré des revenus de milliards de dollars. Figure Markets envisage que les YLDs rivalisent avec les stablecoins existants dans des applications clés telles que les paiements, les transferts transfrontaliers et les prêts garantis.

L’intérêt pour les stablecoins porteurs de rendement est en plein essor. Un cofondateur de Tether a récemment annoncé son intention de lancer un produit similaire, soulignant ainsi la demande croissante des investisseurs pour un revenu passif sur les actifs numériques.

Avec une approbation réglementaire obtenue et une concurrence en intensification, l’émergence de stablecoins générateurs de rendement pourrait redéfinir le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs de nouvelles possibilités de gains passifs tout en maintenant la stabilité des prix.