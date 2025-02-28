La SEC abandonne sa poursuite contre Coinbase alors que la Task Force Crypto s’engage à offrir une clarté réglementaire.

La SEC abandonne sa poursuite contre Coinbase : un tournant dans la régulation des cryptomonnaies

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a pris la décision inattendue d’abandonner sa poursuite contre la plateforme d’échange de cryptomonnaies, Coinbase. Ce changement de cap marque une évolution importante dans la manière dont la SEC envisage la régulation de l’industrie des actifs numériques. Cette décision coïncide avec le lancement par l’agence d’une Task Force dédiée aux cryptomonnaies, dont l’objectif est de définir un cadre réglementaire plus clair pour ce marché en pleine expansion.

Détermination et retrait des accusations

La décision de la SEC de mettre fin à l’action civile contre Coinbase survient après des années d’incertitude réglementaire dans le secteur des cryptomonnaies. La plainte, déposée en 2023, accusait la plateforme d’avoir facilité le commerce de titres non enregistrés et de ne pas avoir respecté les règlements de l’agence. Coinbase, de son côté, a soutenu que les actifs numériques ne répondent pas à la définition légale de titres, une position largement partagée au sein de l’industrie.

« Au cours des dernières années, les positions de la Commission sur les cryptomonnaies ont été principalement exprimées par des actions d’exécution sans véritable dialogue avec le grand public », a déclaré le Président par intérim Mark T. Uyeda. « Il est temps que la Commission corrige son approche et développe une politique sur les cryptomonnaies de manière plus transparente. La Crypto Task Force a été créée dans ce but. »

Un changement réglementaire sous la nouvelle administration

Ce retrait s’inscrit dans un cadre de changements plus larges au sein de la SEC, suite au retour de Donald Trump à la présidence. L’agence a commencé à revoir ses stratégies d’exécution, notamment dans les cas où des entreprises de cryptomonnaies auraient enfreint les règles de la SEC sans pour autant être accusées de fraude. Des experts juridiques s’attendaient à des règlements dans de tels cas, mais les abandons complets restent sans précédent. À côté de l’affaire Coinbase, une autre poursuite contre Binance, un autre échange majeur de cryptomonnaies, a également été suspendue.

La nouvelle position de la SEC indique une volonté de réévaluer son approche réglementaire sous la direction républicaine, d’autant plus que Paul Atkins, figure connue pour son soutien aux cryptomonnaies, est pressenti pour prendre les rênes de l’agence.

Malgré cette décision, la SEC insiste sur le fait que l’abandon des poursuites ne doit pas être interprété comme un changement de politique plus large concernant d’autres affaires liées aux cryptomonnaies. L’agence a réaffirmé son engagement à lutter contre la fraude dans ce secteur par le biais de son Unité des technologies émergentes et de cybersécurité. Toutefois, le lancement de la Crypto Task Force suggère que les efforts réglementaires futurs donneront la priorité à la clarté et à l’engagement public plutôt qu’à des stratégies axées uniquement sur l’exécution.