Fiat Barchetta (1995–2005) : le guide indispensable pour acquérir un cabriolet fascinant.

Le Fiat Barchetta : Un Cabriolet Unique

Le Fiat Barchetta, produit entre 1995 et 2005, est un cabriolet qui a marqué son époque grâce à son design distinctif et son caractère singulier. Bien qu’il ait été construit sur la base du Fiat Punto, il offre une expérience de conduite différente, tout en attirant l’attention des passionnés d’automobiles classiques.

Mécanique du Fiat Barchetta

Pour sa mécanique, Fiat a intégré des éléments du châssis du Punto, notamment au niveau de la suspension, des freins et de la direction. Toutefois, le Barchetta ne doit pas être considéré comme une simple variante du Punto. Avec une longueur de 2 275 mm, il est 175 mm plus court que son homologue. Il est équipé d’un moteur de la famille Pratola Serra, initialement lancé dans la Lancia Kappa, avec une configuration de quatre cylindres. Ce moteur, avec une cylindrée de 1 747 cm³, développe une puissance de 131 CV, bien que ce chiffre soit légèrement inférieur à d’autres variantes de ce moteur utilisées dans des modèles tels que l’Alfa Romeo 156.

Conduite et Performance

Le Barchetta est conçu pour offrir une expérience de conduite agréable en plein air. En termes de sécurité, il surpasse certains rivaux à propulsion arrière comme le Mazda MX-5, le BMW Z3 et le Toyota MR2. Cependant, il lui manque la vivacité et la précision caractéristiques du Mazda et du Toyota. Le moteur répond bien, mais lors d’une conduite plus sportive, il laisse une impression d’hésitation.

Marché et Disponibilité

Le marché du Fiat Barchetta en Espagne propose de nombreuses unités, ce qui élimine la nécessité de chercher à l’étranger. Son prix reste stable depuis quelques années, ce qui en fait un choix d’achat intéressant. Les modèles en bon état peuvent être trouvés entre 2 000 et 3 000 euros, avec un kilométrage oscillant entre 70 000 et 150 000 km. Il est conseillé de privilégier les unités avec hard-top, sauf si le véhicule est prévu pour des sorties estivales.

Considérations sur les Unités de la Deuxième Série

La seconde série, produite entre 2003 et 2005, est rare et ne justifie pas nécessairement un prix plus élevé. Celles-ci se distinguent par un avant revu et une nouvelle planche de bord.

Points Faibles à Surveiller

Parmi les défauts potentiels, il est à noter que le variateur de phase peut s’user, en particulier sur les modèles antérieurs à 1999, signalé par un bruit excessif et une consommation accrue. Les premières unités présentent également une carrosserie relativement fine, notamment au niveau du coffre, ce qui nécessite une vérification pour éviter tout désalignement. Enfin, le mécanisme de la capote peut requérir une attention particulière pour assurer son bon fonctionnement.