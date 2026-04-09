FundingRock intègre cTrader de Spotware : une nouvelle étape dans l’élargissement de sa plateforme pour firms de trading.

Spotware Systems s’associe à FundingRock : Une avancée pour le trading simulé

Spotware Systems a annoncé aujourd’hui (jeudi) la signature d’un accord technologique avec FundingRock, une entreprise de trading prop qui propose des programmes d’évaluation simulée. Cet accord fait de cTrader la plateforme qui soutiendra les défis des traders de FundingRock.

Accès aux outils avancés de cTrader

Selon une déclaration conjointe, les utilisateurs de FundingRock auront accès aux outils de cartographie, d’exécution et de gestion des risques de cTrader sur mobile, bureau et web. Spotware, qui revendique plus de 11 millions de traders, mettra également en avant les défis prop de FundingRock dans la section dédiée du cTrader Store, un marché qui attire plus de 10 000 visiteurs par jour.

Contexte de légitimité dans le trading prop

Cet accord intervient à un moment où les entreprises de trading prop subissent une pression croissante pour prouver leur légitimité. En 2024, environ 80 à 100 sociétés ont fermé leurs portes, et cette tendance s’est poursuivie en 2025 et 2026, alimentée par des changements de règles rétroactifs, des retards de paiement et une perte de confiance des traders envers les opérateurs moins établis.

Par exemple, FundingTicks a commencé à se retirer plus tôt cette année suite à la réaction des traders concernant des règles de trading modifiées, appliquées de manière rétroactive.

FundingRock : La transparence comme principe fondamental

FundingRock, qui se présente comme une plateforme d’évaluation basée sur les compétences dans un environnement de trading simulé, propose des tailles de compte allant de 5 000 $ à 200 000 $ avec des programmes d’évaluation en deux phases. L’entreprise assure des paiements quotidiens et publie ses règles de trading ainsi que ses paramètres de risque en amont.

« Nous réformons le trading prop en alignant nos intérêts avec les vôtre, créant une relation basée sur la transparence et la confiance mutuelle », a commenté Meir Hefetz, CEO de FundingRock. « Nous vous finançons avec un capital substantiel et proposons des récompenses quotidiennes tout en cherchant à offrir les meilleures conditions de trading. »

Un partenariat prometteur

Spotware, quant à elle, fait état de ce qu’elle appelle l’approche Traders First, qui inclut une fonctionnalité de réception des ordres permettant aux utilisateurs de voir comment chaque ordre est traité. Yiota Hadjilouka, COO de Spotware, a déclaré que l’accent mis par FundingRock sur la crédibilité « s’inscrit parfaitement dans notre approche Traders First™ ».

« Nous accueillons FundingRock dans l’environnement cTrader et attendons avec impatience un partenariat axé sur la confiance des traders », a ajouté Hadjilouka.

Le cTrader Store : Un canal d’acquisition pour les entreprises prop

Une partie de la logique commerciale derrière cet accord réside dans le cTrader Store de Spotware, qui fonctionne à la fois comme un marché pour les outils de trading et, de plus en plus, comme un canal de distribution pour les entreprises prop. Le Store propose des sections dédiées permettant aux entreprises de listing leurs défis, permettant ainsi aux traders de comparer les critères d’évaluation, les limites de drawdown, les parts de profit et les prix.

L’accord avec FundingRock intervient également un jour après le lancement par Spotware de cTrader Leads, un programme distinct qui redirige les traders de l’écosystème produit de Spotware vers les courtiers participants sans frais. Spotware estime que le coût total d’acquisition pour un trader déposant peut atteindre jusqu’à 800 $ dans le secteur des FX, bien que l’entreprise n’ait pas dévoilé sa méthodologie derrière ce chiffre.