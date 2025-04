Brokeree Solutions Intègre des Outils de Trading Prop à cTrader

Un Nouveau souffle pour le trading propre avec Brokeree Solutions et cTrader

Brokeree Solutions a récemment annoncé l’intégration de sa solution de trading propre avec la plateforme cTrader, apportant de nouveaux outils aux entreprises de trading prop utilisant cette plateforme. Ce développement introduit un système de gestion de compte complet, conçu pour améliorer la performance des traders et l’efficacité opérationnelle de ces entreprises.

Expansion de Prop Pulse

Selon un communiqué partagé avec FinanceMagnates.com, Prop Pulse, qui était auparavant réservé aux utilisateurs de MetaTrader, étend désormais sa fonctionnalité à cTrader. « Jusqu’à présent, Prop Pulse était exclusivement disponible pour les utilisateurs de MetaTrader 4 et 5. Avec cette expansion vers cTrader, les fournisseurs de services prop ont accès à notre suite complète d’outils, allant de l’automatisation aux tableaux de bord interactifs, tous conçus pour améliorer l’expérience des traders tout en réduisant les coûts opérationnels », a déclaré Andrey Kamyshanov, co-fondateur et associé directeur chez Brokeree Solutions.

Gestion des comptes financés

Le système permet aux courtiers de passer de l’enregistrement à la gestion des comptes financés, en définissant des défis avec des objectifs personnalisables, en surveillant la performance des traders et en ajustant les paramètres de risque en temps réel. Selon l’entreprise, l’intégration offre plusieurs fonctionnalités apparemment adaptées aux besoins spécifiques des entreprises de trading prop. Les courtiers peuvent créer des défis personnalisables pour les traders, définissant des objectifs spécifiques et des étapes de progression.

À mesure que les traders atteignent ces objectifs, Prop Pulse les fait progresser automatiquement à travers les différentes étapes du défi, réduisant ainsi le besoin d’intervention manuelle. De plus, l’intégration propose des réglages de gestion des risques personnalisables. Les entreprises de trading prop peuvent établir leurs seuils et recevoir des notifications en cas d’événements d’urgence, garantissant ainsi un contrôle optimal sur la performance des traders et minimisant les risques potentiels.

Un pas vers le trading multi-plateformes

En outre, Brokeree a amélioré son système de trading social sur la plateforme cTrader, permettant la copie de signaux entre les serveurs de MetaTrader 4, MetaTrader 5 et cTrader. « Cette intégration marque une étape importante, car elle étend notre portée et fournit aux courtiers un outil innovant et flexible, leur permettant d’offrir des services de trading multi-plateformes à un public plus large », a commenté Andrey Kamyshanov à ce sujet.

