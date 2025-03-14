À quelle heure se déroulera le match Cavalier contre Inter Miami et où suivre le retour de Messi en huitième de finale de la Concachampions ?

Le club de football Inter Miami, qui compte dans ses rangs la superstar Lionel Messi, se prépare à affronter le Cavalier de Jamaïque lors du match retour des huitièmes de finale de la Concacaf Champions Cup. Ce duel se déroulera le jeudi 13 mars à l’Independence Park Stadium de Kingston. Lors de la rencontre aller, Inter Miami avait pris une avance confortable de 2-0 grâce aux réalisations de Tadeo Allende et de Luis Suarez, sous les yeux de Messi et de sa femme Antonela.

La stratégie de Javier Mascherano

Javier Mascherano, l’entraîneur, est conscient que Lionel Messi demeure incertain pour cette rencontre, cependant, il assurera la présence des meilleurs joueurs disponibles sur le terrain, incluant Sergio Busquets, Jordi Alba et Luis Suarez. Messi a été préservé lors des derniers matchs afin d’éviter tout risque de blessure sérieuse. Bien qu’il ait fait son apparition sur le terrain en sortant du banc lors de la victoire contre Charlotte FC dimanche dernier, son coach a jugé préférable de le protéger.

« Concernant Leo, nous avions envisagé à un moment de le faire jouer quelques minutes, mais au fur et à mesure que le match avançait, avec un homme en moins, et en tenant compte de son temps d’absence, nous avons pensé qu’il valait mieux le préserver et ne pas prendre de risques », a déclaré Mascherano lors de la conférence de presse qui a suivi le match contre Charlotte.

À quoi s’attendre en cas de victoire

En cas de succès, Inter Miami poursuivra son parcours en quart de finale face à Los Angeles FC, qui a éliminé Columbus Crew mardi dernier. Bien qu’ils aient perdu 2-1 lors du match retour, ils se sont qualifiés grâce à une victoire de 3-0 lors de la rencontre aller, s’imposant ainsi 4-2 au cumul des scores.

Retrouvez ici les informations concernant l’heure de la rencontre et les moyens de la suivre en direct à la télévision ou en streaming.

Quand et où se joue le match ?

Le match entre Cavalier et Inter Miami aura lieu le jeudi 13 mars 2025, à 20h00, heure de l’Est.

Où se déroule le match ?

La confrontation se tiendra à l’Independence Park Stadium de Kingston, Jamaïque.

Horaires de diffusion

ET : 20h00

CT : 19h00

MT : 18h00

PT : 17h00

Comment regarder le match à la télévision aux États-Unis ?

TUDN USA

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Où suivre le match en ligne aux États-Unis ?