Lionel Messi prêt à fouler le sol jamaïcain pour la première fois, une apparition contre Cavalier FC en ligne de mire.

Lionel Messi s’apprête à écrire un nouveau chapitre de sa carrière légendaire en disputant son premier match officiel en Jamaïque. Alors qu’Inter Miami a pris l’avantage lors du premier match, l’équipe américaine se prépare à affronter le Cavalier SC lors du match retour des seizièmes de finale de la Concacaf Champions Cup. Cette rencontre s’annonce déjà comme un événement marquant pour le football jamaïcain, qui ressent l’impact de l’arrivée de la superstar argentine.

Le Premier Match de Messi en Jamaïque

L’anticipation autour de cette rencontre est à son comble, les billets s’étant écoulés en seulement 30 minutes après la qualification d’Inter Miami. Le Cavalier SC, qui évolue généralement dans un stade de 3 000 places, a déplacé le match au Stade National de Jamaïque (capacité : 35 000), prouvant ainsi l’ampleur de l’influence de Messi.

Cela marquera le premier match officiel de Messi en Jamaïque, un événement historique pour le football jamaïcain, qui accueille rarement des joueurs de son calibre. L’excitation est palpable dans la ville, avec une forte demande de billets et une ambiance festive qui s’installe avant l’arrivée du vainqueur de huit Ballons d’Or.

L’Inertie d’Inter Miami dans la Concacaf Champions

Inter Miami a remporté le premier match entre les deux équipes sur le score de 2-0, grâce aux buts de Tadeo Allende et Luis Suárez, dans un tournoi où l’équipe cherche à améliorer sa performance par rapport à la campagne de l’année dernière, où elle avait été éliminée en quart de finale. Affronter le Cavalier SC pourrait représenter un défi moindre pour l’équipe dirigée par Javier Mascherano, et avec cet avantage, il est possible que l’Argentin ne joue pas, laissant des milliers de fans déçus de ne pas pouvoir le voir sur le terrain.

Pour les amateurs de football jamaïcain, c’est une occasion unique de voir l’un des plus grands joueurs de tous les temps en action, mais il reste à voir si Messi fera son retour sur le terrain après trois matches sans jouer.