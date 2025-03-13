Quand reviendra Messi sur le terrain avec l’Inter Miami ?

Le retour sur le terrain de la superstar argentine Lionel Messi fait l’objet de nombreuses spéculations. Absente lors des trois derniers matchs d’Inter Miami pour des raisons décisionnelles de Javier Mascherano, la question brûlante reste de savoir quand il refoulera la pelouse.

Quand Messi jouera-t-il de nouveau?

Messi devrait effectuer son retour contre Cavalier lors de ce qui marquera son tout premier match en Jamaïque. Cette rencontre sera cruciale pour Inter Miami, qui cherche à se qualifier pour les quarts de finale de la Concacaf Champions Cup.

Bien que sa participation ne soit pas encore confirmée, Messi est attendu sur le terrain pour quelques minutes. Cependant, étant donné que Miami possède un avantage de deux buts après le match aller, il ne serait pas surprenant de le voir débuter sur le banc, comme cela a été le cas lors des dernières rencontres.

Cavalier vs. Inter Miami : Date, Heure & Lieu du match des Concachampions 2025

Date : Jeudi 13 mars

Heure : 20h00 ET (USA), 18h00 CDMX, 21h00 Argentine, 1h00 Espagne (vendredi)

Lieu : Independence Park, Kingston

Forme de l’équipe

Cavalier entre dans ce match après une victoire en Premier League jamaïcaine, mais se classe quatrième au classement, avec 21 points de retard sur le leader. Pour sa part, Inter Miami sort d’une victoire serrée 1-0 contre Charlotte en MLS.

Rencontre précédente

La seule rencontre précédente entre ces deux équipes remonte au match aller de ce tie de la Concacaf Champions Cup, où Inter Miami a remporté une victoire 2-0 grâce aux buts de Tadeo Allende et Luis Suárez.